L’OL est "dans une situation critique", regrette Tolisso

Ayant joué son 200e match avec l’OL ce dimanche, Corentin Tolisso a fini la rencontre marqué. Le milieu de terrain a dressé le constat alarmant de la situation actuelle.

Encore quelques secondes de plus et il aurait certainement éclaté en sanglots. Après la défaite (2-0) de l’OL à Reims, Corentin Tolisso s’est prêté au jeu médiatique et n’a pas été loin de craquer totalement. Pour la cinquième fois de la saison en sept journées, l’OL est ressorti d’un match avec zéro point. Défait à Reims (2-0), le club lyonnais est de nouveau lanterne rouge du championnat. La goutte de trop pour Corentin Tolisso, visiblement touché par la situation dans laquelle est le club depuis le début de la saison.

"Ce qui est en train de se passer, c'est dur, vraiment dur. Nous n'avons pas le droit d'être là où on en est (…) Je ne sais pas quoi vous dire, a-t-il déclaré, yeux humides sur Prime Video. Bien sûr que je suis touché. Depuis que je suis tout petit, je suis supporter de l'OL et je n'avais jamais vu le club dans cette position. Et moi d'être footballeur professionnel de l'Olympique lyonnais et de mettre le club dans cette situation, cela me fait plus que mal."

Une 200e à oublier

Sorti peu de temps après le retour des vestiaires par Fabio Grosso, Corentin Tolisso aurait certainement aimé vivre une 200e un peu plus joyeuse. Malgré l’émotion, le milieu de terrain croit en cette équipe et en sa capacité à relever la tête. "Mais nous ne lâcherons pas. Nous sommes dans une situation plus que critique, derniers du championnat, mais il reste beaucoup de matches. Je sais que c'est dur à entendre, mais il faut que nous relevions la tête et que nous nous entraînions encore plus dur pour remonter au classement." Cela fait sept journées que les supporters attendent…