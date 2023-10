Capitaine de l’OL à Reims, Anthony Lopes n’a pas fêté de la meilleure des façons son 33e anniversaire. Le gardien lyonnais croit en des jours meilleurs mais en a marre de la négativité autour du club.

De notre envoyé spécial à Reims.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Anthony Lopes a certainement rêvé d’un anniversaire bien plus joyeux. En ce jour de Reims - OL, le gardien lyonnais fêtait ses 33 ans. Beaucoup de trois mais pas les trois points finaux dans ce déplacement en Champagne. Après 90 minutes bien plus consistantes que celles depuis le début de la saison, l’OL a signé une cinquième défaite (2-0) en sept journées. Une issue cruelle qui plonge le club lyonnais encore un peu plus dans la crise. Avec le nul de Clermont et cette défaite, les Rhodaniens sont de nouveau derniers du championnat.

L’urgence était là depuis un moment, mais à la frustration se mêle des motifs d’espoir après la performance collective dominicale. "On ne se dit pas qu’on est menacé, on est à la 7e journée, il y a beaucoup de points à prendre même si chaque week-end se ressemble, a déclaré un Anthony Lopes marqué après la rencontre. On n’est pas loin de faire basculer les choses en notre faveur. Il y a forcément de l’inquiétude parce qu’on est dernier, on est à 4 points du premier non relégable. J’ai des motifs d’espoirs, on a un groupe qui a du caractère, je le vois dans le vestiaire, dans la vie de tous les jours. Tout le monde a envie de s’en sortir."

"On a déjà assez la tête sous l'eau"

Cette défaite vient clore une semaine particulièrement mouvementée à l’intérieur du groupe lyonnais. Entre certaines prises de bec à l’entraînement, des informations faisant état de tensions au sein du vestiaire, l’ambiance est clairement délétère entre Rhône et Saône. Malgré les motifs d’espoirs mis en avant par Lopes et Fabio Grosso, cette défaite à Reims rajoute un peu de sel à cette situation compliquée. Après un peu de retenue, Lopes n’a pas manqué de souhaiter une union sacrée autour du groupe. Dimanche, les supporters ont répondu présents pendant 90 minutes avant de demander aux joueurs venus les saluer de "mouillez le maillot".

Des mots qui ont touché le portier ? Il n’a cité personne, mais Lopes est forcément touché par la négativité autour de l’OL. "Ça ne sert à rien de regarder le classement pour les trois ou quatre prochains matchs. Il faut qu’on se concentre sur nous. Ceux qui ont envie d’y croire, qu’ils y croient avec nous. Tous les sceptiques et ceux qui nous amènent de la négativité, ça ne sert à rien. On n’a pas besoin de ça. Quand on voit la situation actuelle, ça ne sert à rien de taper sur la tête des mecs, c’est inutile. On a assez la tête sous l’eau."

Se sentira concerné qui le veut. Mais une réaction est encore et toujours attendue dimanche prochain (15h) à Décines contre Lorient.