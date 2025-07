L'OL pourrait affronter le Daring Brussels en amical

Ainsley Maitland-Niles avec Corentin Tolisso lors de Lille – OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Selon la presse belge, le Daring Brussels, anciennement RWD Molenbeek, devrait rencontrer l'OL lors d'un match amical. Une affiche qui aurait lieu à Décines.

Pour l'heure, on sait peu de choses du calendrier estival de l'OL. Il faut dire qu'il est plus occupé à sauver son maintien en Ligue 1 qu'à évoquer la préparation. Néanmoins, un match amical est déjà acté, celle face au club partenaire de Villefranche-Beaujolais. Elle aura lieu le samedi 19 juillet au centre d'entraînement à Décines.

D'après la presse belge, une autre affiche pourrait se tenir dans le Rhône, quelques jours après ce duel. En effet, DH Sports, qui suit au quotidien le Daring Brussels (anciennement RWD Molenbeek), affirme que l'Olympique lyonnais défiera l'autre formation appartenant à Eagle Football. Une partie qui se disputerait le 22 juillet.

Une équipe sans coach pour l'instant

Rappelons que l'équipe molenbeekoise n'a pas encore d'entraîneur actuellement. Elle est toujours dans l'attente du choix de Yaya Touré, qu'elle aimerait voir sur son banc. Pourtant, elle a déjà repris le chemin de l'entraînement, ayant réattaqué par les traditionnels tests physiques le 26 juin dernier. Elle se prépare pour la saison 2025-2026 qui la verra évoluer en D2.

De son côté, l'OL commencera présaison le lundi 7 juillet. Et ce, dans le flou le plus total quant à son avenir : en Ligue 1 et en Ligue Europa, ou renvoyé dans l'antichambre de l'élite, comme le suggère la DNCG.