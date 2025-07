L'OL dans le Top 5 des meilleures tribunes la saison passée

Les supporters de l’OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La LFP a dévoilé le classement final du championnat des tribunes 2024-2025. L'Olympique lyonnais y fait encore bonne figure.

L'OL vit une période pour le moins difficile dans l'histoire du club. La direction lyonnaise doit faire tout son possible pour éviter une relégation définitive en Ligue 2 la saison prochaine. Michele Kang et Michael Gerlinger ont pris la main pour la suite des événements. De son côté, John Textor s'est retiré après avoir une fois de plus échoué à remplir les conditions demandées par la DNCG, le mardi 24 juin.

Par ailleurs, dans ce climat toxique, il y a bien un élément qui fait toujours la fierté de l'OL : son public fidèle et passionné. La saison dernière, le club rhodanien a présenté la 2e plus grande affluence de Ligue 1. 51 003 spectateurs de moyenne, soit un taux de remplissage de près de 90%, 88 précisément.

Seul l'OM fait plus avec 63 553 supporters (96 %). Il faut garder à l'esprit que les fans restent l'âme du club, ceux qui font vivre l'institution de décennie en décennie. Les Lyonnais à travers la France et même dans le monde entier, font la fierté de l'OL durant cette période trouble.

Le public lyonnais mis à l'honneur

Le fameux championnat des tribunes a livré son verdict. Pour la saison 2024-2025, c'est le Paris Saint-Germain qui remporte le titre, à l'image de la Ligue 1, avec 515 points. Le club de la capitale devance l'OM, 2e (499 points). Le RC Lens complète le podium avec 461 points.

À titre d'information, le classement prend en compte 5 critères : la fidélité à domicile, la fidélité à l'extérieur, l'animation du club et des supporters, l'ambiance dans le stade et l'engagement des fans sur les réseaux sociaux. De son côté, l'OL pointe alors à la 4e place avec 454 points, devant l'AS Saint-Étienne, 5e (412 points).

Le club rhodanien termine à la même position que lors de la saison 2023-2024 avec une nette progression de... 42 points ! Un lot de consolation pour les supporters de l'OL. Ils aimeraient bien pouvoir continuer à faire vibrer le Parc OL en Ligue 1 pour l'exercice 2025-2026.