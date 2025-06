« OL : John Textor écarté du Eagle Football Group »

S'il reste le patron de la société mère, John Textor n'a plus aucun rôle, sur le papier, au sein du Eagle Football Group. Michele Kang lui a succédé.

La gronde de samedi à Décines aura trouvé un écho, même si la décision était déjà actée. Ce lundi, John Textor a officiellement démissionné de son rôle de président de l'OL et du Eagle Football Group (EFG). L'homme d'affaires, qui reste le patron d'Eagle Football Holding, la société mère, est suppléé par Michele Kang.

Sa consœur américaine prend les commandes de l'Olympique lyonnais, ainsi que d'EFG, comme l'annonce le club ce 30 juin. Textor ne siège même plus au conseil d'administration, ce qui, sur le papier, l'écarte de la direction rhodienne. Reste à voir comment cela se matérialisera dans la réalité.

"Michele est le choix idéal pour diriger l'OL"

Un choix fort, qui vise surtout à rassurer la DNCG. Car la Direction nationale du contrôle de gestion n'apprécie clairement pas les méthodes de John Textor, et la rétrogradation administrative prononcée la semaine dernière est la goutte de trop. Face au précipice, l'heure est donc aux bouleversements. Encore faudra-t-il qu'ils soient payants.

Dans le communiqué, Textor se dit "extrêmement fier de nos succès sportifs à l'OL, qui a réussi à reconstruire son équipe et à revenir dans les compétitions européennes ces deux dernières années, après une longue absence. Je suis reconnaissant envers tous les membres de l'Olympique lyonnais pour leur dévouement pendant cette période exceptionnellement difficile. Michele est le choix idéal pour diriger l'OL dans la phase suivante et j'ai pleinement confiance en elle et en l'OL, qui sortiront plus forts sous sa direction", a-t-il déclaré.