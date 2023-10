À la recherche d'une première victoire à Reims, l'OL a montré un visage plus séduisant. Seulement, plombé par ses erreurs individuelles, le club enregistre une cinquième défaite (2-0) en sept journées.

De notre envoyé spécial à Reims

Dans la "cité des sacres", il n'y aura pas eu de miracles. Pour la cinquième fois en sept journées, l'OL est ressorti bredouille de sa rencontre et s'est incliné 2-0 à Reims. Le chantier reste encore énorme, avec cette place de lanterne rouge. Pourtant, pour cette 7e journée de Ligue 1, Fabio Grosso avait choisi de changer des joueurs, mais aussi de système. Après le 4-3-3 pour sa première à Brest, le coach italien a opté pour un 3-5-2 afin de trouver un peu de solidité défensive et une certaine assise au milieu. Cette décision a plutôt porté ses fruits puisque le visage montré par l’OL a été à des années lumières de celui de Brest. Les Lyonnais pouvaient-ils vraiment faire pire qu’en Bretagne ? Il aurait vraiment fallu un vrai séisme pour y arriver.

Lopes plombe la première mi-temps

Néanmoins, vu les partitions jouées depuis la mi-août, ce match contre Reims est clairement celui le plus abouti dans le jeu. Avec un 3-5-2, l’objectif est souvent de se réconforter, mais dans les intentions, l’OL a fait preuve de maitrise en insistant beaucoup sur les côtés. Mais comme depuis le début de la saison, le secteur offensif pêche. Malgré la domination territoriale, la première mi-temps s’est limitée à deux frappes d’Alvero (8e) et de Diomandé (16e) après une récupération haute.

L’OL reste une équipe malade où la moindre intrusion rémoise a forcément donné lieu à quelques gouttes de sueur. Mais derrière le trio Mata - O’Brien - Diomandé, la formation rhodanienne a tenu bon, ne paniquant vraiment que sur une balle lobée d’Ito vers son compatriote Nakamura qui a envoyé sa volée au-dessus du but d’Anthony Lopes (19e). Pour ses 33 ans, le portier lyonnais espérait certainement fêter cet anniversaire avec un clean-sheet en plus du brassard de capitaine.

Encore un désert offensif

Seulement, une mauvaise relance au pire des moments est venue plomber le moral de toute une équipe. Son ballon trop approximatif sur Tagliafico au niveau de la ligne médiane a été intercepté par Reims et un jeu de possession lyonnaise s’est transformé en une ouverture du score rémoise. Le ballon déposé d’Ito sur la tête de Munetsi a fait mouche juste avant de rentrer aux vestiaires (45+2e). Pour une équipe lyonnaise à la recherche de confiance, ce fut le scénario catastrophe. La deuxième mi-temps a été bien plus hachée dans le jeu.

L’OL a continué à avoir le ballon, mais sans vraiment en faire quelque chose. Mama Baldé, titulaire en l’absence d’Alexandre Lacazette, a pratiquement tout raté quand il n’a pas été servi dans les bonnes conditions. En faisant sortir Cherki après seulement cinq minutes dans la seconde mi-temps, pour le plus grand plaisir du meneur, Grosso a enlevé une grosse partie de l’étincelle technique qu’il pouvait y avoir dans cette formation lyonnaise. Il faut dire que le numéro 18 avait commencé à retomber dans ses travers après des touches en trop ou des gestes futiles.

Au sortir de cette rencontre, il y a forcément la frustration de repartir avec aucun point après une prestation correcte, mais il y a encore trop de manquement dans cette équipe pour espérer quelque chose. Il n'y a qu'à voir le deuxième but encaissé et cette incapacité à ressortir le ballon sur le côté gauche pour comprendre que cet OL semble limité. Il est aujourd'hui bon dernier et on ne voit pas ce qui pourrait venir éclaircir l'horizon lyonnais...