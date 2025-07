Castello Lukeba, ancien défenseur de l’OL avec les Bleus (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Castello Lukeba attire les convoitises des géants européens. Un éventuel transfert qui pourrait apporter quelques millions supplémentaires à l'OL.

Formé à l'OL entre 2011 et 2021, Castello Lukeba a pris part à 68 matchs avec les septuples champions de France (2002-2008) sur cette période. Une décennie donc, avant de s'envoler vers la Bundesliga et le RB Leipzig pour la somme de 34 millions d'euros (bonus compris). En Allemagne, il s'est imposé alors comme un élément clé de son équipe, avec 72 rencontres au compteur. Plus récemment, il a participé à l'Euro Espoirs avec l'équipe de France. Titulaire à quatre reprises, il a échoué à une marche de la finale contre l'Allemagne (3-0).

À seulement 22 ans, le défenseur central fait tourner la tête des plus grandes écuries européennes. Durant le mercato estival de 2024, Manchester United et Chelsea toquaient déjà à sa porte. Marca évoquait même un intérêt du Real Madrid pour Lukeba. Finalement, il a choisi de prolonger son contrat avec le RB Leipzig jusqu'au 30 juin 2029.

Un transfert de Lukeba qui ferait les affaires de l'OL

Voilà quelques jours, Castello Lukeba s'est confié au micro de Free Foot sur son avenir. Il n'avait pas manqué de glisser un petit mot sur l'Olympique lyonnais en disant que "s'il pouvait aider son club formateur, ce serait avec plaisir". Pour la simple et bonne raison que les Rhodaniens détiennent un "intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value future".

Et justement, le Bayern Munich, Liverpool et Tottenham seraient rentrés dans la course pour le natif de Lyon, d'après les informations de Foot Mercato. Le contrat du Français inclut une clause libératoire, dont le montant est de 90 millions d'euros.

Par ailleurs, Lukeba et Leipzig se sont entendus pour qu'il puisse quitter la formation allemande. Moyennant cependant une somme inférieure à sa clause. "Surtout quand on connaît les difficultés que le club connaît en ce moment, donc, ce serait vraiment un deal gagnant-gagnant-gagnant (Leipzig, OL et un nouvelle équipe)", avait-il également déclaré à Free Foot.