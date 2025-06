En demi-finale de l'Euro, l'équipe de France Espoirs n'a rien pu faire face à des Allemands impressionnants et réalistes (3-0).

Le rêve de devenir champion d'Europe Espoirs s'arrête ici pour les Bleuets. Après un bon parcours en phase de groupes avec deux succès - 3-2 (Géorgie), 4-1 (Pologne) - et un match nul 0-0 face au Portugal, les joueurs de Gérald Baticle s'étaient imposés 3-2 contre le Danemark en quart de finale.

Hélas, en demi-finale mercredi soir, les Français se sont sèchement inclinés 3-0 face à une solide équipe d'Allemagne. Deux Lyonnais, Justin Bengui et Johann Lepenant ont fait partie de cette aventure européenne en Slovaquie. Ce dernier arrive à la fin de son prêt avec le FC Nantes, le 30 juin prochain mais devrait, au vu des dernières informations, signer définitivement un contrat avec les Canaris.

Un match à sens unique

Les jeunes Allemands n'ont pas laissé la moindre chance aux Bleuets d'entrevoir une lueur d'espoir. Dès la 8e minute de jeu, Nelson Weiper (Mayence) ouvre le score avant que Nick Woltemade (Stuttgart) double la mise à la 14e. Les Français sont impuissants face à une Mannschaft ultra-offensive depuis le début de la compétition.

À la 93e, Brajan Gruda (Brighton) inscrit le but du 3-0. 15 réalisations en 5 matchs à l'Euro Espoirs pour les Allemands. 6 buts et 3 passes décisives en 4 rencontres pour la révélation de la Bundesliga, l'attaquant Nick Woltemade. Les Bleuets ne disputeront pas de petite finale. Et la grande finale aura lieu le samedi 28 juin à 21 heures, entre l'Angleterre et l'Allemagne.