Au lendemain de l’annonce de la DNCG, l’OL était représenté aux obsèques de Bernard Lacombe. Michael Gerlinger, Matthieu Louis-Jean et Jean Sudres ont assisté à la cérémonie et ont préféré ne pas commenter l'actualité. Compréhensible.

Avec les obsèques d’une légende de l’OL, on aurait pu imaginer que John Textor soit présent à Fontaines-sur-Saône pour rendre hommage à Bernard Lacombe. Mais il était acté depuis longtemps que le propriétaire du club ne soit pas présent mercredi, ayant rapidement mis les voiles vers les États-Unis après la réunion avec la DNCG. Botafogo engagé dans la Coupe du monde des clubs, l’Américain ne peut se permettre de rater le huitième contre Palmeiras, qui se tient… samedi. Sans son patron, l’OL était malgré tout représenté mercredi à l’église Saint-Louis.

Une journée avant tout dédiée à Bernard Lacombe

Laurent Prud’homme ayant été mis sur la touche, la direction lyonnaise était composée par Michael Gerlinger, qui semble amené à prendre de plus en plus de poids dans l’organigramme lyonnais, Matthieu Louis-Jean, directeur technique, et Jean Sudres, directeur de l'Administration sportive. Tous trois auraient certainement préféré un meilleur timing pour une apparition publique, au lendemain de l’annonce de la relégation en Ligue 2.

Si la presse était tenue assez à l’écart des invités de la cérémonie, le départ du cortège après les obsèques a permis de croiser rapidement les hommes de la direction. Sans surprise, ils n’ont pas souhaité faire de commentaires sur la situation, alors que ce mercredi était "dédié à Mr Lacombe". Le directeur technique a "préféré ne pas parler de l’actualité." Rien d’illogique alors que l’OL prépare sa défense en appel.