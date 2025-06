OL : Textor poussé à prendre du recul ?

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Faisant face à la pression populaire et devant apporter de nouvelles garanties à la DNCG pour éviter la relégation à l'OL, John Textor est actuellement acculé. Le patron américain réfléchirait à se mettre en retrait auprès des instances, tandis que l’influence d’Ares pourrait grandir.

La journée était dédiée à Bernard Lacombe mercredi à Fontaine-sur-Saône, mais personne n’a pu occulter l’actualité chaude autour de l’OL. Il faut dire qu’il y avait de quoi avoir encore mal à la tête, et pas seulement à cause de la chaleur étouffante qui touche Lyon depuis plusieurs jours. La nuit n’avait pas dissipé la mauvaise nouvelle et le cauchemar était bien une réalité : l’OL évoluera en Ligue 2, dans l’attente de ce que réserve l’appel auprès de la commission d’appel de la DNCG.

Les supporters en parlaient devant l’église Saint-Louis, Grégory Coupet a fait part de son inquiétude devant les journalistes et Jean-Michel Aulas n’a pu s’empêcher de placer un petit tacle bien senti lors de son discours pour Bernard Lacombe. Absent, car déjà retourné aux États-Unis, John Textor n’a certainement été mis au courant de cette petite phrase que bien plus tard. Pour l’Américain, le torchon commence à bruler de plus en plus.

Ares bientôt en position de force ?

Depuis mardi soir, il est dans le viseur des supporters, qui ont appelé à un rassemblement samedi en fin d’après-midi (16h). Acculé par la pression populaire, il doit aussi s’activer pour répondre définitivement aux exigences de la DNCG pour que cette dernière revoie sa position et accepte que l’OL joue en Ligue 1. Sera-t-il présent pour défendre les intérêts lyonnais lors de l’appel ? D’après L’Équipe, John Textor réfléchirait à se mettre un peu en retrait pour laisser l’espace à quelqu’un d’autre, notamment auprès des instances. Laurent Prud’homme ayant été mis sur la touche ces dernières semaines, le poste de directeur général est vacant, bien que Michael Gerlinger soit de plus en plus présent dans l’environnement lyonnais.

L’Allemand peut-il prendre encore un peu plus d’épaisseur ? Il est plutôt du genre fuyant et il faudra patienter pour le savoir. Seulement, il y a urgence à l’OL et la pression se fait de plus en plus importante autour de Textor, qui pourrait tout perdre en l’espace de quelques jours. Ares, qui a prêté pour 400 millions d’euros dans le rachat de l’OL, observe ce qui se passe entre Rhône et Saône et pourrait passer à l’action en aidant l’Américain à apporter des liquidités. Ce qui réduirait dans le même temps son influence auprès du fond…