Au lendemain de la décision de la DNCG de rétrograder l’OL en Ligue 2, la colère monte chez les supporters. Après les communiqués et banderoles, les groupes de supporters appellent à un rassemblement devant le Parc OL, samedi (16h).

Certains diront "mieux vaut tard que jamais". D’autres que le réveil est un peu trop tardif. Néanmoins, la décision de la DNCG de rétrograder l’OL en Ligue 2 a fait bouger les choses chez les supporters et notamment les kops. Mardi soir, les Bad Gones n’ont pas mis longtemps à dégainer un communiqué appelant au départ de John Textor, un personnage "qui n’a jamais été l’homme de la situation et qui ne le sera jamais". A côté de ça, des banderoles ont été accrochées un peu partout dans Lyon à leur initiative, avec un message plus que compréhensible : "Textor dehors". Les boutiques du club ont également été taggées, même si ce procédé peut être condamnable.

Le propriétaire américain acculé

Quoi qu’il en soit, ce slogan semble être devenu un point de ralliement chez les supporters en colère. Depuis maintenant vingt-quatre heures, la stupéfaction d’une relégation a laissé placer à un sentiment de révolte contre le propriétaire américain. Ce dernier est coupable de tous les maux de l’OL et c’est en grande partie vrai, même s’il n’est pas l’unique responsable en remontant la situation lyonnaise à plus loins que ces trois dernières années. Mais, en vendant bijoux de famille et en manquant chacun de ses rendez-vous avec la DNCG, Textor a fini par exaspérer les plus fidèles. Dans un message commun, l’ensemble des groupes de supporters de l’OL appellent à un rassemblement samedi en fin d’après-midi (16h) au Parc OL. Avec un mot d’ordre : « Textor dehors ».