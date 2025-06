OL : des banderoles "Textor dehors" un peu partout dans Lyon

Au lendemain de l’annonce de la rétrogradation de l’OL en Ligue 2, un semblant de révolte semble se dessiner à Lyon. Plusieurs banderoles contre John Textor ont fleuri un peu partout dans la capitale des Gaules.

C’est bien la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Depuis trois ans, les casseroles s’accumulent autour de John Textor et de l’OL, mais la patience avait quelque peu pris possession des supporters lyonnais. Il y avait déjà eu des mouvements de contestation au Parc OL, mais rien de bien virulent. L’annonce de la rétrogradation administrative en Ligue 2 mardi soir par la DNCG a eu raison de cette relative patience. Depuis le communiqué du gendarme financier, les Bad Gones ont appelé au départ de John Textor dans un message sur les réseaux sociaux, mais aussi à ce que les amoureux du club répondent présents pour sauver l’OL.

"La guerre est déclarée"

Ce mercredi matin, au moment de sortir de cette gueule de bois qui touche certainement tout l’environnement lyonnais, un semblant de révolte pointe le bout de son nez entre Rhône et Saône. Après leur communiqué numérique, les Bad Gones ont décidé de déployer plusieurs banderoles à travers Lyon avec un même texte : "Textor dehors". Sur la M7 au niveau de Confluence, une banderole annonce même que "la guerre est déclarée" contre le propriétaire et président américain. Même s’il réussit à s’en sortir avec la DNCG et l’appel qui va être fait, John Textor va devoir gérer une fronde populaire dans les jours, les semaines et les mois à venir.