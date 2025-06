John Textor et Paulo Fonseca (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mardi soir, un coup de massue s’est abattu sur l’OL et tout son environnement avec la rétrogradation administrative en Ligue 2 confirmée par la DNCG. Une bataille s’est lancée désormais avec l’appel du club lyonnais.

Personne ne l’avait vu venir ou presque. Quand bien même les supporters de l’OL étaient conscients que tout ne tournait pas rond dans le club, les récentes nouvelles et dispositions prises ces derniers mois avaient permis d’espérer un léger optimisme quant au passage devant la DNCG mardi après-midi. L’annonce d’un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts était presque a minima acceptée par l’environnement lyonnais.

Mais, pas grand monde n’aurait misé sur une confirmation de la sanction prise en novembre dernier : celle de rétrograder administrativement l’OL en Ligue 2. C’est pourtant bien ce qui a été décidé par la DNCG peu avant 21h mardi soir. Un coup de bambou sur la tête de John Textor et de la direction lyonnaise qui ne va pas en rester là. Le club a déjà annoncé son intention de faire appel.

Quel recours pour l'OL ?

La difficile nouvelle à digérer ne doit pas faire oublier que le temps presse. C’est une véritable bataille qui va désormais se jouer entre le club et les instances. Comme cela est souvent la procédure, l’OL va donc faire appel devant la commission d’appel de la DNCG. Les Lyonnais ont sept jours pour le faire, après la notification de la décision de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) de la Ligue de football professionnel (LFP) qui n'était toujours pas parvenue mardi soir. Un schéma classique, même si l’OL pourrait sauter cette étape et se tourner directement vers le CNOSF. Or, pas de possibilité d’apporter de nouveaux éléments, le Comité olympique étant simplement habilité à dire si oui ou non le dossier a été bien jugé. Pas de pouvoir décisionnel, comme on a pu le voir avec Paulo Fonseca.

La première étape devrait donc être la commission d’appel de la DNCG, puis le CNOSF en cas de maintien de la sanction, ce qui pousse déjà le dossier à trois semaines. Il restera enfin le tribunal administratif. Un parcours du combattant qui a montré ces dernières saisons que cela avait un impact négatif sur la saison suivante. Mais l’OL ne veut pas se laisser faire et utilisera certainement tous les recours possibles.

Qui pour remplacer l'OL en cas de descente ?

En faisant appel, John Textor et l’OL n’ont pas acté la descente administrative en Ligue 2. Il faudra attendre les différents recours pour savoir dans quel championnat évoluera la formation rhodanienne à compter de la mi-août. Néanmoins, la sanction de la DNCG peut faire les affaires d’un autre club. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et à Reims, on risque de suivre avec attention le dossier lyonnais. Barragistes, mais battus par Metz, les Rémois pourraient ainsi rester en Ligue 1 en cas de maintien de la sanction, comme le veut le règlement.

L'OL peut-il jouer la Ligue Europa ?

Avec l’appel lyonnais, il reste une possibilité que l’OL retrouve sa place en Ligue 1 et donc en coupe d’Europe. Néanmoins, une descente en Ligue 2 pourrait ne pas priver la formation lyonnaise d’une participation en Ligue Europa. En voyant la FFF lui accorder sa licence européenne il y a quelques semaines, le club rhodanien s’est assuré une présence pour la saison prochaine. C’est en tout cas dans les textes de l'UEFA, car l’instance a récemment avoué que les dossiers pouvaient faire l’objet d’un cas par cas, d'autant plus avec les sanctions qui planaient au-dessus du club.

Or, si l’on en croit John Textor, l’OL aurait réussi à trouver un accord avec l’instance européenne concernant ces sanctions. De quoi valider une présence même en Ligue 2 ? Cela serait assez comique, mais cela ne serait pas une première dans l'histoire du foot français. Si l’OL se voit interdire le fait de participer à la prochaine Ligue Europa, c’est un jeu de chaise musicale avec Strasbourg qui grimperait d’un rang et le Lens de Pierre Sage qui finirait européen.