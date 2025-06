La DNCG attendrait plus de concret de la part de l’OL

John Textor, président e l’OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil (Photo by EVARISTO SA / AFP)

Malgré le relatif optimisme de John Textor, l’OL est tombé de cinq étages mardi soir avec la confirmation de la relégation en Ligue 2. Quand bien même des apports ont eu lieu ces derniers mois, la DNCG aurait montré de la méfiance concernant la vente de Crystal Palace ou les droits économiques de certains joueurs de Botafogo.

La journée de ce mercredi allait déjà être assez difficile à vivre pour les supporters de l’OL avec les obsèques de Bernard Lacombe, qu'elle a pris un coup encore plus sombre mardi soir. Ce que personne n’osait imaginer il y a encore quelques heures est devenu réalité. Après une heure et demie d’audition, la DNCG a choisi de maintenir la sanction prononcée en novembre dernier : l’OL est rétrogradé administrativement en Ligue 2. Un coup de massue sur la tête de John Textor qui ne s’attendait pas à ça, bien au contraire. Mais comme c’est le cas depuis maintenant sa prise de pouvoir, le passage devant le gendarme financier ne s’est pas passé comme prévu.

L'argent de la vente de Crystal Palace n'est pas encore là

Cette "décision incompréhensible", l’OL attend d’en connaitre les raisons. Mardi soir, les dirigeants n’avaient pas encore été notifiés de la sanction et des motivations ayant entraîné ce choix. Cependant, il semblerait que le système de la multipropriété n’ait toujours pas les faveurs de la DNCG. L’OL a eu beau vendre pour plus de cent millions d’euros entre le mercato hivernal et ce mois de juin, réduire sa masse salariale ou encore injecter du cash en janvier dernier, il resterait des hics dans le dossier rhodanien, comme avancé par L’Équipe. Sans surprise, il semblerait que les deux opérations mises en avant par John Textor en novembre dernier, à savoir la vente des parts de Crystal Palace et l’entrée en bourse, et qui n’ont pas débouché sur une rentrée d’argent pour le moment, soient un frein.

Des contacts réguliers qui n'ont finalement servi à rien ?

Pourtant, dans un communiqué publié en janvier 2025, Eagle Football assurait qu’au maximum 40 millions d’euros de la vente du club londonien irait dans les caisses lyonnaises. Une simple promesse pour le moment, or la DNCG a clairement annoncé depuis plusieurs semaines vouloir du concret. Ce point de vue divergeant entre les deux parties s’ajouterait aussi à la fameuse question des droits économiques de l’OL sur certains joueurs de Botafogo (Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus…). Un procédé qui ne serait pas franchement au goût du gendarme, qui s’interroge également sur la confiance que peut encore avoir Ares envers John Textor. Depuis huit mois, l’OL et la DNCG ont multiplié les échanges et ce mercredi, on se demande bien à quoi cela a servi…