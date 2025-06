OL : les obsèques de Bernard Lacombe auront lieu le 25 juin

Une semaine après l'annonce de son décès, Bernard Lacombe recevra des derniers adieux lors d'une cérémonie à l'église de Fontaine-sur-Saône. Les obsèques se tiendront le mercredi 25 juin à 14h30.

Il faudra bien plus que vingt-quatre heures pour voir le chagrin s'estomper à Lyon. Amoureux du ballon rond ou non, tous les Lyonnais connaissaient Bernard Lacombe et l'annonce de son décès a créé une onde de choc dans la capitale des Gaules. Depuis mardi soir, les hommages affluent de partout et montrent que l'homme était encore plus apprécié que le joueur. Ce jeudi soir (19h), un rassemblement de supporters se tiendra au Parc OL pour saluer la mémoire de Bernard Lacombe. Un autre hommage aura lieu lors de la première rencontre à domicile, comme l'a annoncé John Textor mercredi soir.

Fontaine-sur-Saône plutôt que Fourvière

En attendant, pour les proches et la famille de l'ancien attaquant, le dernier adieu s'effectuera le mercredi 25 juin à 14h30, comme l'a avancé Le Progrès. Si Jean-Michel Aulas avait vu les choses en grand avec des obsèques à la basilique de Fourvière, la famille Lacombe a vu plus petit. La cérémonie aura finalement lieu en l’église Saint-Louis de Fontaines-sur-Saône, plus grande que celle de Fontaines-Saint-Martin, fief de Bernard Lacombe.