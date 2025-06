OL - Mercato : John Textor fait une annonce sur Thiago Almada

Annoncé dans le viseur de Benfica, Thiago Almada ne sait pas de quoi sera fait son futur. Néanmoins, John Textor a lâché un indice lundi soir, assurant que l’Argentin n’était pas à vendre et que son avenir serait à l’OL.

Il fait partie des dossiers chauds de cet été. Après la vente de Rayan Cherki il y a quinze jours, les futurs de Malick Fofana et Thiago Almada sont logiquement au centre des discussions. Les deux offensifs représentent les plus grosses valeurs marchandes de l’OL, à un détail près pour l’Argentin. Ce dernier n’appartient pas totalement au club lyonnais, malgré l’achat de ses droits économiques il y a quelques mois. Prêté jusqu’au 30 juin, Almada appartient toujours à Botafogo et l’OL va donc devoir sortir le chéquier pour faire du champion du monde un joueur lyonnais de façon définitive. Et c’est ici qu’il y a un hic, car le club septuple champion de France est interdit de recrutement et le passage devant la DNCG ce mardi pourrait avant tout encadrer les mutations. Pas de folie donc, alors que Thiago Almada a une valorisation à 27 millions d’euros.

L'Argentin remplaçant désigné de Cherki ?

En ce sens, il est avant tout question d’un départ du joueur offensif de poche, ce qui viendrait garnir le compte en banque de l’OL. Ces dernières heures, la presse portugaise évoquait un intérêt de Benfica pour Almada, mais aussi les hautes demandes de John Textor. Présent aux États-Unis, le patron d’Eagle Football a confirmé les désirs lisboètes, mais assurent ne pas demander au moins 40 millions d’euros, pour la simple et bonne raison que Thiago Almada ne serait pas à vendre. "J'ai parlé avec leurs dirigeants, mais c'était plus par respect pour la bonne relation que j'ai avec Benfica. Comme vous le savez, nous étions récemment en pourparlers au sujet d'Arthur Cabral. Ma conversation avec Benfica visait à clarifier le fait que nous n'allons pas vendre Thiago Almada", a déclaré Textor au journal A Bola.

Cela veut-il dire que l'OL va définitivement acheter Thiago Almada et en faire un membre de l’effectif de Paulo Fonseca la saison prochaine ? La réponse est clairement oui, si l’on se reporte à la réponse de son président. "Nous ne voulons pas le vendre. Nous avons transféré Rayan Cherki et nous prévoyons de faire de Thiago notre milieu offensif." Une bonne nouvelle pour les supporters lyonnais ?