OL - Droits TV : une chaîne pas totalement 100% Ligue 1 ?

Suite à la fin de la collaboration avec DAZN, la LFP souhaite miser sur une chaîne 100% Ligue 1. Néanmoins, les neuf affiches par journée ne seront pas toutes diffusées sur la même plate-forme, beIN Sports devant très certainement garder sa case du samedi 17h.

Entre le début du mercato, la Coupe du monde des clubs et les différents passages devant la DNCG, dont l’OL ce mardi, la question des droits TV a presque été mise de côté. Presque, puisque les clubs de Ligue 1 ont malheureusement dû composer avec des budgets 2025-2026 dans lesquels la case réservée aux revenus audiovisuels resterait vide. Toutefois, une chose est certaine, la Ligue 1 ne sera plus diffusée sur DAZN, comme cela a été acté entre la LFP et le diffuseur. Ce dernier espérait néanmoins poursuivre une possible collaboration sur la future chaîne 100% Ligue 1. Cela ne devrait pas être le cas.

Huit matchs sur neuf sur la nouvelle chaîne

Si le retour Canal Plus sur le devant de la scène en Ligue 1 était espérée, elle n’aura que le rôle de distributeur, d’après RMC. Les contreparties demandées par Canal, notamment récupérer la co-diffusion de l’affiche du dimanche soir, pour quelque part réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi ces dernières années, étaient trop importantes aux yeux des dirigeants de la LFP. Cependant, la chaîne 100% Ligue 1 imaginée par les représentants des clubs ne donnera pas accès à l’ensemble des matchs durant chaque journée. En effet, beIN Sports va garder sa case du samedi 17h pour laquelle la chaîne qatarie paye près de 80 millions d’euros par an. Une façon pour les dirigeants des clubs français de conserver un minimum de revenus…