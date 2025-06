Mercredi à 14h30 se tiendront les obsèques de Bernard Lacombe à Fontaines-sur-Saône. Du monde est attendu et le maire de la ville a choisi de mettre en place un site d’accueil pour ceux qui ne pourront entrer dans l’église Saint-Louis avec une retransmission audio.

Ce mardi, le futur de l’OL à court et moyen terme est en jeu avec le passage devant la DNCG. Mercredi, c’est avant tout l’histoire du club lyonnais qui sera à l’honneur du côté de Fontaines-sur-Saône. Une semaine après la triste nouvelle, Bernard Lacombe aura le droit à des derniers au-revoirs à l’occasion de ses obsèques. Ces derniers se tiendront à l’église Saint-Louis et la mairie de Fontaines-sur-Saône prévoit une grosse affluence pour cet ultime hommage. Entre famille, amis, personnalités sportives et politiques, les 400 places de l’église risquent d’être prises d’assaut.

En ce sens et afin qu’un maximum de personnes puissent saluer la mémoire de Bernard Lacombe, la ville rhodanienne a mis en place un dispositif exceptionnel, comme expliqué à nos confrères du Progrès. En plus d’un dispositif qui permettra d’assurer un périmètre de sécurité autour de l’édifice religieux, un site d’accueil sera proposé sur la place de l’église. Le public présent et à l’abri des fortes chaleurs annoncées pourra bénéficier d’une retransmission audio de la cérémonie religieuse.

Des stationnements limités ?

Prévue à 14h30, elle va placer Fontaines-sur-Saône au centre de l’actualité lyonnaise, mais aussi nationale. Il va donc falloir accueillir tout ce flux et la mairie a choisi d’anticiper au niveau de la circulation. S’il existe une possibilité de transport en commun, un parking éphémère va voir le jour, comme précisé par Thierry Pouzol, le maire de Fontaines. "Les parkings au droit de l’église, sur la place de l’Église et aux abords n’étant plus accessibles au stationnement, nous installerons en contrepartie un parking dédié d’environ 300 places sur le stade Roy situé au 21, quai Jean-Baptiste Simon, à proximité du collège Jean-de-Tournes. On pourra également se garer de l’autre côté du pont, à Collonges-au-Mont-d’Or, quai d’Illhaeusern".