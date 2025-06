John Textor, patron d’Eagle Football et propriétaire de l’OL (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Grâce à sa qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, Botafogo va toucher une somme conséquente.

Parti aux États-Unis pour soutenir son équipe brésilienne de Botafogo, John Textor peut se frotter les mains. Alors qu'il vient tout juste de trouver un accord pour céder ses parts de Crystal Palace à Wood Johnson, le président de l'Olympique lyonnais va vivre une journée décisive avec le tant attendu passage devant la DNCG.

Mais, avant ce moment fatidique, il peut savourer succinctement les résultats du club de Botafogo au Mondial des clubs. Les Brésiliens ont, tout d'abord, remporter leur premier match 2-1 contre les Sounders de Seattle, avant d'enchaîner avec un succès surprise 1-0 face au Paris Saint-Germain. Ce lundi, ils ont clôturé la phase de groupes, par une courte défaite 1-0 contre l'Atlético de Madrid.

Une qualification en 8es qui vaut son pesant d'or

Deuxième de son groupe derrière le Paris Saint-Germain, Botafogo verra les huitièmes de finale de la compétition. Les Brésiliens affronteront leurs compatriotes de Palmeiras, le samedi 28 juin à 18 heures, pour une place en quarts de finale.

Pour le moment, le club brésilien a déjà empoché 13,3 millions d'euros comme chaque équipe participante au Mondial des clubs. Avec les deux victoires glanées en phase de groupes, il faut ajouter 3,5 millions à ce montant. De plus, la qualification en huitièmes de finale va, quant à elle, ramener 6,56 millions de plus à Botafogo. Soit un total de 23,36 millions d'euros dans les poches d'Eagle Football.

Une somme non négligeable quand on sait que les destins économiques de l'OL et de Botafogo sont intimement liés comme l'avait dit John Textor : "Nous avons un modèle unique, nous sommes une organisation large, et c’est important de réaliser que tous nos clubs y contribuent. Cette année, Botafogo va devoir renflouer les caisses de l’OL." Et, en cas de qualification pour les quarts de finale, le club brésilien récupérerait alors 11,48 millions d'euros de récompense en plus.