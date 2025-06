Malick Fofana lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Dans le viseur de plusieurs clubs anglais, Malick Fofana serait également dans celui de Newcastle. La concurrence qui risque de s’installer va-t-elle faire monter les enchères pour un joueur qui représente une forte rentrée d’argent pour l’OL ?

Dans vingt-quatre heures, les dirigeants de l’OL vont se présenter devant la DNCG avec la ferme intention de lever les sanctions prononcées en novembre dernier. Pour ce faire, le club rhodanien va s’appuyer sur les nombreuses ventes réalisées depuis décembre, dont la dernière en date, celle de Rayan Cherki à Manchester City. Plus de quarante millions d’euros (bonus compris) qui n’ont clairement pas fait de mal en ce début d’été.

L’OL devait de toute façon faire une grosse vente avant ce passage et cela se jouait entre l’international français et Malick Fofana. C’est finalement le Lyonnais pur souche qui a mis les voiles, mais cela ne veut pas dire que l’ailier belge est certain de rester entre Rhône et Saône la saison prochaine. Il ne serait pas contre une année supplémentaire dans la peau d’un titulaire, mais la réalité économique reste bien présente à l’OL. D’autant plus avec la concurrence qui est en train de se mettre en place sur le dossier.

Les Magpies ont des moyens presque illimités

Ces dernières semaines, Chelsea, Manchester United et Liverpool ont plus ou moins montré leur intérêt à l’OL ou aux représentants de Fofana. Des cadors anglais qui pourraient donc faire gonfler la note au moment de se mettre autour de la table et de négocier. Seulement, d’après ESPN, un autre club d’outre-Manche se serait mis sur la piste du Diable Rouge. Autre club aux moyens presque illimités, Newcastle scruterait la situation de Malick Fofana, en vue d’un transfert durant l’été.

Détenus par un fond d’Arabie Saoudite, les Magpies ont déjà montré à l'OL avec Bruno Guimaraes qu’ils n’étaient pas très regardants sur les montants. Alors que l’OL en attend pas moins de 50 millions d’euros pour le Belge, la note peut-elle monter un peu plus avec toute cette concurrence ?