Cédé pour 50 millions d'euros à Newcastle en 2022, Bruno Guimarães pourrait encore enrichir l’OL grâce à une clause liée à une future revente.

Recruté par l’OL à l’hiver 2020 en provenance de l’Athletico Paranaense pour environ 20 millions d’euros, Bruno Guimarães n’aura mis que peu de temps à séduire le public lyonnais. Par son volume de jeu, sa justesse technique et sa personnalité, il s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du milieu rhodanien.

Un an et demi plus tard, le Brésilien prend la direction de Newcastle pour un montant de 42,1 millions d’euros (+ 8 millions de bonus), devenant l’une des plus grosses ventes de l’histoire du club. Mais dans le deal, l’OL a su inclure une clause stratégique : 20 % sur une éventuelle plus-value en cas de future revente. Aujourd'hui, l'international brésilien (33 sélections) a une valeur marchande estimée à 80 millions d'euros selon Transfermarkt. Une anticipation qui pourrait rapporter entre 15 et 20 millions d’euros au club rhodanien selon le montant final du transfert.

Le PSG et Al-Hilal toujours sur le dossier

D’après les informations de Eurofootball.com, le Paris Saint-Germain garde un œil attentif sur Bruno Guimarães. Luis Enrique apprécie particulièrement le profil du joueur, et le club de la capitale pourrait étudier la possibilité de recruter le milieu de Newcastle. Mais rien n’indique pour l’instant que le PSG est prêt à lever la clause libératoire, fixée à 117 millions d’euros. Si tel était le cas, l’OL toucherait alors près de 15 millions d’euros, grâce à la plus-value générée par Newcastle.

L’autre piste mène vers l’Arabie Saoudite. Selon Yahoo Sports UK, Al-Hilal préparerait une offre de 140 millions d’euros, assortie d’un salaire XXL pour convaincre le joueur. Une proposition qui, si elle se concrétise, permettrait à l'OL d’empocher près de 20 millions d’euros. Affaire à suivre.