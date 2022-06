Mercato : le top 10 des plus grosses ventes de l'OL

Tanguy Ndombele et Justin Kluivert lors d’OL – Nice le 12 février 2021 (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

De Samuel Umtiti à Alexandre Lacazette, en passant par Karim Benzema, on peut remarquer que l'OL sait valoriser ses joueurs formés au club. Olympique et Lyonnais vous propose le top 10 des ventes de la formation rhodanienne.

Si l'Olympique lyonnais a souvent eu des mésaventures avec ses gros transferts (lire ici), il a pu s'appuyer sur son centre de formation pour réaliser de belles cessions. Ainsi, plusieurs joueurs formés à l'académie figurent dans le top 10 des plus grosses transactions rhodaniennes vers un autre club. De Samuel Umtiti à Tanguy Ndombele, retrouvez le top des ventes de l'OL.

Le top 10 des plus grosses ventes de l’OL :

10 - Samuel Umtiti (25 M€)

Arrivé à l'OL en 2002 dans les catégories de jeunes, Samuel Umtiti est un pur produit de la formation rhodanienne. Il débute chez les professionnels en janvier 2012 lors d'un match de Coupe de France contre Lyon-La Duchère. Vainqueur de cette compétition la même année, il quitte le club en 2016 après 170 rencontres contre 25 millions d'euros. Le défenseur rejoint le FC Barcelone où il évolue encore actuellement.

10 - Lucas Tousart (25 M€)

Pour le même prix, l'Olympique lyonnais a cédé Lucas Tousart en janvier 2020 au Hertha Berlin. Avant d'aller en Allemagne, le milieu de terrain a débarqué en 2015. Il disputera au total 165 parties sous le maillot rhodanien, avec au passage un but au Camp Nou face au FC Barcelone en 2019, un soir d'élimination en Ligue des champions.

8 - Mahamadou Diarra (26 M€)

Dans l'entrejeu, il va très vite devenir l'un des hommes de base du meilleur OL de l'histoire. Entre 2002 et août 2006, Diarra va participer à 5 titres consécutifs de l'Olympique lyonnais (2003, 2004, 2005, 2006, 2007). "Djila" forme avec Essien et Juninho l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe à l'époque. Il peut aussi être considéré comme le meilleur milieu défensif de l'histoire du club. Il s'en va ensuite au Real Madrid pour 26 millions d'euros.

7 - Karim Benzema (35 M€)

Lui aussi quittera Lyon pour le Real Madrid. L'avant-centre, après avoir tout écrasé en Ligue 1 entre 2005 et 2009 (66 buts en 148 matches, meilleur joueur et buteur en 2008), a rejoint la capitale espagnole contre 35 M€, où il écrira sa légende. Auparavant, il avait remporté 4 fois le championnat, 1 Coupe de France et 2 fois le Trophée des champions.

6 - Michael Essien (38 M€)

Le milieu de terrain n'est resté que deux ans à l'OL, mais lui aussi a laissé une trace dans l'histoire du club. Sous la tunique lyonnaise, il a disputé 96 rencontres. Arrivé à 20 ans de Bastia, il a notamment impressionné lors de la Ligue des champions 2004-2005 (5 buts en 10 affiches). A l'issue de cet exercice monumental, il rejoindra Chelsea pour 38 millions d'euros.

5- Corentin Tolisso (41,5 M€ + 6 de bonus)

L'enfant de Tarare est lui aussi un pur produit lyonnais. Tolisso vient à l'OL en 2007 et après quelques années à l'académie, il débute avec les professionnels en 2013. Joueur très polyvalent, il jouera d'abord latéral, avant d'être fixé au milieu par Hubert Fournier. Capable d'évoluer à tous les postes dans l'entrejeu, le Gone a plusieurs fois électrisé le public rhodanien par ses frappes lointaines. En 2017, celui qui deviendra champion du monde, s'envole pour le Bayern Munich contre 41,5 M€ plus 6 de bonus. En fin de contrat cet été, il discute avec le club pour un éventuel retour, même rien n'est acté dans ce dossier.

4- Bruno Guimarães (42,1 M€ + 8 de bonus + 20%)

Avec Lucas Paquetá, il fait partie des recrues marquantes de Juninho. Bruno Guimarães signe avec l'Olympique lyonnais pour 20 M€ à l'hiver 2020. Si son ascension est ralentie par la crise sanitaire qui suivra, le milieu de terrain a tout de même plu aux supporteurs pour sa bonne humeur et son implication sur le terrain. Après 71 rencontres avec l'OL, le Brésilien s'engage avec Newcastle en janvier 2022 contre un chèque de 42,1 M€, plus 8 de bonus et 20% sur une éventuelle plus-value.

3 - Ferland Mendy (48 M€ + 5 de bonus)

A 22 ans, Ferland Mendy débarque à Lyon en provenance du Havre à l'été 2017. Très vite, il devient un joueur indispensable dans le couloir gauche de la défense. Il jouera deux saisons avec l'Olympique lyonnais, pour un total de 79 matches, avant de signer pour 48 M€ et 5 de bonus au Real Madrid en 2019.

2 - Alexandre Lacazette (53 M€ + 7 de bonus)

Avant de revenir cet été à dans le Rhône, Alexandre Lacazette aura rapporté près de 60 millions d'euros à son club formateur. A l'OL depuis 2003, il entre dans la cour des grands en mai 2010 face à Auxerre. 275 matches et 129 réalisations plus tard, il quitte l'Olympique lyonnais pour Arsenal avec le statut de 4e meilleur buteur de l'histoire, qu'il pourra améliorer très prochainement.

1 - Tanguy Ndombele (60 M€ + 10 de bonus)

Lui aussi sera revenu au club. A l'image de Ferland Mendy, Tanguy Ndombele arrive en 2017 en provenance d'Amiens. Sa puissance et sa qualité technique font de lui un joueur très important de l'effectif lyonnais, mais sa trop grande inconstance aura aussi eu un impact négatif sur sa carrière jusqu'ici. Tottenham le recrute en 2019 pour 60 M€ plus 10 de bonus, avant de le prêter à l'OL en janvier 2022 pour finir l'exercice. Il va retrouver les Spurs la saison prochaine, sans avoir convaincu au cours de son deuxième passage.