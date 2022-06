OL : Vincent Ponsot et Jean-François Vulliez en visite au Resende FC

Mardi, une délégation lyonnaise emmenée par Vincent Ponsot et Jean-François Vulliez a rendu visite au Resende FC, club partenaire de l'OL.

En 2019, l'OL a noué un partenariat avec le Resende FC pour son académie, la Pelé Academia. Depuis, l'Olympique lyonnais et le club brésilien entretiennent le lien à travers l'apport méthodologique de la formation rhodanienne, pendant que certains jeunes espoirs viennent en France passer des tests. Mardi, une délégation menée par Vincent Ponsot et Jean-François Vulliez, mais également Gilbert Saada, membre du conseil d'administration, était au Brésil.

"La tendance est que nos racines avec Resende se renforcent", Ponsot

"La ville de Lyon a des liens historiques avec le Brésil. Beaucoup de joueurs brésiliens ont joué pour notre club et c'est une façon de se renforcer la filiation entre les pays. Cela fait partie de notre culture et de notre tradition et c'est quelque chose que nous voulons conserver. La tendance est que nos racines avec Resende se renforcent encore plus. Nous sommes venus grandir, ensemble, ici au Brésil", a déclaré le directeur du football des septuples champions de France (2002-2008).