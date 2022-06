Mercato : le top 10 des plus gros transferts de l'OL

Andersen avec l’OL (Photo by Philippe DESMAZES / AFP)

De Sonny Anderson à Lucas Paquetá, un certain nombre de joueurs ont été achetés par l’OL pour des sommes avoisinant les 20 M €. Si cela s’est avéré concluant pour certains, d’autres n’ont pas vraiment correspondu aux attentes placées en eux.

En tant que club de rang européen, l’OL s’est souvent voulu ambitieux dans ses achats de joueurs. Cela dit, Jean-Michel Aulas a plutôt pour habitude d’aborder ses mercatos avec parcimonie, et de ne pas conclure de transferts démesurés sans avoir pesé le pour et le contre. Cela se vérifie lorsqu’on constate que certaines des acquisitions les plus conséquentes du club rhodanien datent des décennies précédentes, même à l’heure où les prix se sont envolés et où les transactions qui se rapprochent des montants à trois chiffres se banalisent.

Le top 10 des plus gros transferts de l’OL :

10 - Sonny Anderson

Nous sommes en 1999. L’OL est plus que jamais déterminé à se hisser sur le toît du foot français. C’est alors qu’il débourse 120 millions de francs (17,7 M €) pour s’attacher les services d’une ancienne star de l’OM qui évolue au Barça.

Le nom de Sonny Anderson est à jamais inscrit dans le patrimoine lyonnais. Détenteur du capitanat, l’international auriverde quitte le Rhône en 2003 avec à son bagage 161 matchs et 94 buts, 2 titres de champion de France, une Coupe de la Ligue et un Trophée des champions.

9 - Michel Bastos

En 2008-2009, un Brésilien au pied gauche doré fait sensation avec le LOSC. Avec 16 buts en une saison, Michel Bastos attise les convoitises d’un certain nombre de clubs européens. L’Olympique lyonnais, tout juste auteur de sa première saison blanche après 7 ans de règne, compte réhausser significativement ses moyens sportifs, et se penche sur le joueur offensif. Réceptif à l’intérêt des Gones, Bastos s’engage à l’été 2009 pour 18 M €. Ses bonnes performances sous les couleurs lyonnaises lui permettent d’intégrer la Seleção et de disputer la Coupe du monde 2010.

A l’été 2012, il est pris en grippe par Jean-Michel Aulas, qui le déclare indésirable, au même titre que Cris, Kim Källström ou encore Aly Cissokho. Il fait finalement ses valises à l’hiver suivant, en direction de Schalke pour un prêt de quelques mois, avant d’être définitivement cédé à un club émirien.

8 - Bruno Guimarães

Alors que l’OL traînait le pied en championnat en 2019-2020, il était impératif de chercher du renfort au mercato d’hiver. Le nouveau directeur sportif Juninho, friand des joueurs évoluant au Brésil, était certain d’une de ses trouvailles. Le milieu défensif Bruno Guimarães avait alors débarqué à la fin du mois de janvier, pour 20 M € en provenance de Paranaense. S’étant directement imposé, son adaptation au championnat européen a été freinée à cause de l’arrêt brutal des compétitions lié à la crise Covid. Cela ne l’a pas empêché de repartir de plus belles lors du final 8 de Ligue des champions l’été suivant. Il a été vendu à Newcastle deux ans après son arrivée, contre un joli chèque de 42 M €.

7 - Lucas Paquetá

En plus d’avoir pu s’épanouir sportivement à Lyon, Guimarães a également pu évoluer aux côtés de son grand ami Lucas Paquetá. En échec au Milan AC, le gaucher est parti se relancer entre Rhône et Saône à l’été 2020. Le natif de Rio a tout de suite prouvé que les 20 M € déboursés pour lui n’ont pas été gaspillés. La vista et les dribbles du meneur de jeu ont enflammé le Parc OL.

Durant son passage à l’OL, Paquetá a retrouvé la sélection brésilienne, avec laquelle il a atteint la finale de la Copa America 2021. Arborant désormais le numéro 10, le milieu offensif se trouve toujours dans les rangs lyonnais. Mais peut-être plus pour longtemps, sachant que sa valeur marchande aurait de quoi renflouer les caisses du club rhodanien.

6 - Moussa Dembélé

En 2018, alors que Mariano retournait au Real Madrid, l’OL lui cherchait un remplaçant dans la panique au poste d’avant-centre. Jean-Michel Aulas a finalement arraché l’attaquant du Celtic Glasgow Moussa Dembélé, dans les toutes dernières heures du mercato estival, contre 22 M €.

Même si tout n’a pas toujours été simple pour le Français, qui avait même tenté une aventure passagère à l’Atlético Madrid en 2021, son statut de machine à marquer ne l’a jamais quitté. Il compte au total 3 saisons avec plus de 20 réalisations sous le maillot lyonnais.

5 - Yoann Gourcuff

Sans doute l’une des plus grosses déceptions de l’histoire du club. Brillant avec les Girondins de Bordeaux, Yoann Gourcuff se présentait comme l’un des plus grands espoirs du football français lorsqu’il avait rejoint l’Olympique lyonnais en 2010, pour 22 M €. Résultat, 5 saisons annihilées par des pépins physiques incessants. Les espoirs placés en lui n’avaient jamais cessé, mais les blessures ne quittaient jamais le milieu offensif. Une désillusion d’autant plus regrettable que l’ancien Milanais affichait de bonnes performances lorsqu’il était disposé à jouer.

4 - Thiago Mendes

Les recruteurs lyonnais ont très souvent perçu le LOSC comme une formation idéale pour faire leur marché. Thiago Mendes en est la plus grosse tentative. Auteur d’une très belle saison en 2018-2019 sous les ordres de Christophe Galtier, il devient l’une des cibles prioritaires de Juninho et Sylvinho, et débarque dans la capitale des Gaules début juillet.

Le bilan du milieu défensif, qui a lui aussi coûté 22 M €, est en dent de scie. Décevant lors de sa première saison, il parvient à réhausser significativement son niveau de jeu en 2020-2021. Sous la houlette de Peter Bosz, il a même montré une capacité à dépanner en défense axiale. Reste à savoir désormais s’il ira au bout de son contrat, qui s’achève en 2023.

3 - Lisandro López

La même année que Michel Bastos, l’OL met le paquet en recrutant la star du FC Porto Lisandro López. Le transfert s’élève à 24 M €, ce qui constituait à l’époque le record du club. Le numéro 9 avait brillé dès sa première saison, et avait contribué à l’épopée des Lyonnais jusqu’en demi-finales de Ligue des champions.

C’est finalement en 2013 qu’il fait ses adieux à Gerland, pour se rendre à l’Al-Gharafa SC, au Qatar. L’actuel joueur de Sarmiento a trouvé 82 fois le chemin des filets en 168 matchs sous la tunique rouge et bleue.

2 - Joachim Andersen

Peut-être le plus grand fiasco de cette liste. En 2019, l’état-major lyonnais se décide à employer les grands moyens pour obtenir un défenseur central de haut niveau. Le choix se porte sur Joachim Andersen, évoluant au Sampdoria Gênes.

Auteur de prestations très discutables, le Danois, fortement dévalué, ne s’est pas attardé plus d’une saison à Décines, et a rejoint Fulham en prêt. Son transfert définitif à Crystal Palace en 2021 n’a rapporté “que” 17,5 M €, alors que le joueur avait coûté 24 M € à Jean-Michel Aulas.

1 - Jeff Reine-Adélaïde

Le plus gros achat jamais effectué par l’Olympique lyonnais en est encore au statut d’énigme. Formé à Arsenal, Jeff Reine-Adélaïde avait montré de belles promesses à Angers. En août 2019, la cellule de Florian Maurice décide de tenter le coup en lâchant 25 M €. Même si son apport sur le terrain était intéressant, le milieu a eu du mal à trouver une place de titulaire. Sa progression a ensuite été freinée par une rupture des ligaments croisés.

Mécontent de son temps de jeu, il émet le souhait de quitter le club à l’été 2020, et part en prêt du côté de Nice. S’étant blessé une nouvelle fois au genou, il revient finalement à Lyon la saison d’après, et Peter Bosz lui permet peu à peu de refouler les pelouses. Alors que Reine-Adélaïde a déclaré vouloir poursuivre dans le Rhône, les cartes sont entre ses mains pour que sa première place dans ce top 10 trouve justification.