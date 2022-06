OL : Jean-Michel Aulas, 35 ans de règne

Jean-Michel Aulas fête ce mercredi sa 35e année de présidence à l’Olympique lyonnais, qu’il avait récupéré en deuxième division et conduit au plus haut niveau.

Ce mercredi 15 juin, cela fait 35 ans jour pour jour que Jean-Michel Aulas est à la tête de l’Olympique lyonnais. 35 ans au cours desquels le natif de L’Arbresle est devenu une icône incontestée du championnat de France.

A l'instar de Mathieu Bodmer, qui a récemment avoué avoir "adoré travailler avec lui", rappelant qu' "il a toujours été en avance sur son temps", beaucoup de joueurs gardent une image mémorable de l'entrepreneur promu officier de la Légion d'honneur en 2016. Parfois adulé, parfois conspué, il ne laisse personne indifférent dans le monde du football. A commencer par les supporters lyonnais qui, même lorsqu’ils sont en désaccord avec sa politique, ne peuvent pas omettre tous ses accomplissements.

Partir d’en bas pour atteindre les sommets

C’est en mars 1987 qu’un certain Bernard Tapie, président du rival olympien, prétend connaître “un jeune industriel, Jean-Michel Aulas, qui ferait un excellent président pour l'OL", alors perdu dans les abysses de la deuxième division. Une proposition qui ne s’est pas faite attendre, puisque le fondateur de CEGID prend le gouvernail le 15 juin suivant. Convaincu qu’une équipe de foot peut se gérer comme une entreprise, il fait montre d’une détermination insatiable à ramener le club rhodanien au plus haut niveau, ambitionnant une "qualification européenne dans les trois ans."

En étant géré avec dextérité, Lyon retrouve l’élite du championnat en 1989, et se qualifie pour la coupe d’Europe deux années plus tard. La suite de l’histoire est notoire : un palmarès plus qu’honorable avec 7 titres consécutifs de champion de France dans les années 2000, deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue et 7 Trophées des champions. Ajouté à cela une multitude de joueurs entrés dans la légende, un centre de formation parmi les meilleurs d’Europe, une section féminine aux sommets ou encore la construction d’un stade de 60 000 places.

L’histoire n’est pas terminée…

Si l’Olympique lyonnais n’a plus son rayonnement d’antan, Jean-Michel Aulas est toujours présent, et ne compte pas tirer sa révérence dans l’immédiat. Même à l’heure d’un très probable rachat du club, l’homme d’affaires de 73 ans a clairement exprimé son souhait de "rester à la tête du groupe en tant que président directeur général, pour une période moyenne ou très longue." De quoi rassurer ceux qui ont déjà pu craindre son départ, à l'image de Wendie Renard, qui avait déclaré il y a quelques semaines que "même s'il n'est pas tout seul, c'est le grand décideur, et ce serait très dommage de le voir partir." On imagine qu'elle n'est pas la seule à être de cet avis.