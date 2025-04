Municipales de Lyon 2026 : Aulas continue de tenir tête à Doucet

Loin d’avoir officialisé sa candidature, Jean-Michel Aulas connait une forte popularité en vue des municipales 2026 de Lyon. Un scénario le donnerait d’ailleurs vainqueur du premier tour devant Grégory Doucet.

Samedi soir, il était présent au Parc OL, un rang derrière Laurent Prud’homme et la direction de l’OL. De retour à Décines quelques mois déjà, Jean-Michel Aulas va-t-il prochainement retrouver ses vieilles habitudes ? Il se pourrait bien, même si cela ne sera pas en qualité de président de l’OL. Néanmoins, il pourrait prendre place aux côtés de John Textor comme nouveau maire de Lyon. Cela n’est que supputation pour le moment, mais l’idée a largement traversé l’esprit d’Aulas. S’il n’a pas officialisé sa candidature, l’ancien président du club lyonnais assure "y réfléchir" et prendra une décision dans les prochaines semaines ou prochains mois. S’il hésite, le dernier sondage Elabe pour BFM-BFM Lyon pourrait bien finir par définitivement le convaincre.

Doucet reste favori des suffrages

Fort de sa cote de popularité entre Rhône et Saône, Jean-Michel Aulas a déjà reçu des marques de soutien de certains partis politiques dans cette course à la mairie de Lyon. Il existerait désormais un scénario qui placerait 'JMA' en tête du scrutin du premier tour, d’après le sondage sorti ce mardi 8 avril. Dans l’hypothèse où la gauche ne joue pas la carte de l’unité derrière Grégory Doucet, candidat à sa propre succession, Aulas obtiendrait 24% des suffrages contre 22 pour le maire écologiste sortant. Néanmoins, ce dernier reste encore largement favori du premier tour dans les autres cas de figure. Mais, qu’on le veuille ou non, un duel Doucet - Aulas risque bien de se dessiner pour les municipales de 2026.