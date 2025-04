Un quatuor suédois pour arbitrer OL - Manchester United

Glenn Nyberg, arbitre suédois d’OL – Manchester United (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Jeudi (21h), l’OL accueille Manchester United à Décines pour le quart aller de Ligue Europa. L’UEFA a misé sur un quatuor suédois pour cette rencontre avec Glenn Nyberg, comme arbitre central.

Encore quarante-huit heures à tenir. Après la victoire contre Lille samedi soir (2-1), joueurs, staff et supporters de l’OL ont rapidement fait le choix de se tourner vers Manchester United et ça se comprend. Trois ans après le dernier quart de finale européen contre West Ham, la formation lyonnaise retrouve un club anglais au même stade de la compétition, avec l’espoir d’un final bien plus heureux que face aux Hammers. Pour ce rendez-vous, le Parc OL va revêtir ses plus beaux habits avec un guichets fermés annoncé et l’ambiance s’annonce comme celle des grands soirs. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont donc devoir se mettre au niveau, tout comme l’arbitre de la rencontre. À ce stade de la compétition, un match se joue sur des détails et peut basculer dans le bon comme le mauvais sens à la suite d’une mauvaise décision.

Un arbitre qui laisse jouer ?

Jeudi soir, Glenn Nyberg aura donc également de la pression sur les épaules au moment de donner le coup d’envoi de cet OL - Manchester United. À 36 ans, le Suédois est plutôt un habitué des compétitions européennes malgré son relatif jeune âge. Il traîne malgré tout quelques polémiques comme lors des Jeux Olympiques 2024 et le match à rallonge Maroc - Argentine. Cette saison, Nyberg a arbitré cinq matchs de Ligue des champions dont le PSG contre le PSV (1-1) et Monaco à Benfica (3-3).

À la lecture du nombre de cartons distribués, l’arbitre semble plutôt laisser jouer avec 21 jaunes seulement en sept matchs dirigés, que ce soit C1 et Ligue Europa confondues. Pour ce quart à Décines, Glenn Nyberg sera assisté par trois compatriotes : Mahbod Beigi et Andreas Söderkvist comme assistants ainsi qu'Adam Ladebäck comme quatrième arbitre. L’Allemand Christian Dingert et le Slovène Alen Borošak auront eux la charge de la VAR.