Encore décisif contre Lille, Lucas Perri est revenu sur sa forme actuelle et sa volonté de marquer l’histoire de l’OL.

Arrivé pour seulement 3,25 millions d’euros en janvier 2024 en provenance de Botafogo, le gardien Lucas Perri s’est imposé en quelques mois dans la cage lyonnaise. Faisant presque oublier Anthony Lopes, parti à Nantes, il brille avec l’OL et se sent dans la forme de sa vie, comme il l’a confié lors d’une interview pour le Canal Football Club diffusée dimanche. "Je ne me suis jamais senti aussi bien sur le terrain et en dehors". Les résultats du club sont indéniablement liés aux très bonnes performances du géant brésilien. Auteur de 9 clean sheets sur les 28 journées de championnats, soit quasiment un tiers des rencontres, il contribue à solidifier une défense rhodanienne qui se montre parfois à la peine, comme lors de la défaite à Strasbourg le 28 mars (2 – 4). À tel point que son entraîneur Paulo Fonseca le considère comme "le meilleur gardien du monde".

Néanmoins, le portier lyonnais le concède : il lui reste encore des choses à apprendre. « J’ai encore une grande marge de progression, notamment dans la lecture du jeu ». Il s’est en effet montré maladroit cette saison, à l’image de sa fin de match face à l’OM en septembre dernier. Auteur d’une relance hasardeuse après l'égalisation lyonnaise, il avait redonné le ballon à l’Anglais Jonathan Rowe, buteur victorieux dans le temps additionnel (2-3).

"Mon plus grand rêve avec Lyon, c’est d’être champion"

Une lecture du jeu qui peut occasionnellement lui faire défaut, mais aussi lui réussir. Lors du match aller face au FCSB (remporté 3-1), en huitième de finale d'Europa League, la longue relance de Perri à la main en fin de match avait permis aux Lyonnais d'inscrire un troisième but précieux pour la qualification en quart de finale.

Juninho, Cris, Sonny Anderson, Michel Bastos, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta… Lucas Perri souhaite se placer dans la lignée de ces grands joueurs brésiliens passés par l’OL. Il l’affirme, son plus grand rêve est "d’être champion avec Lyon". Encore engagés en Ligue Europa, les Rhodaniens peuvent encore croire au titre, même si leur parcours sera semé d’embuches. Premier obstacle de taille : Manchester United. Les Red Devils feront le déplacement à Décines lors de la rencontre aller du quart de final de la compétition ce jeudi 10 avril. Une première opposition cruciale et prestigieuse pour le gardien lyonnais et ses coéquipiers.