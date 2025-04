Les joueurs de l’OL au soutien d’Ernest Nuamah

Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l’OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025 (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK – AFP)

Après l’annonce officielle de sa rupture du ligament croisé, Ernest Nuamah a reçu des messages de soutien de ses coéquipiers.

C’est certainement le gros point noir de cette seconde partie de saison. Ce lundi, l’OL a officialisé la rupture du ligament croisé d’Ernest Nuamah. Survenue lors de la rencontre face à Lille samedi (2-1), la blessure du Ghanéen vient le stopper net dans sa belle forme du moment. La saison de l’ailier lyonnais est terminée et son processus de guérison devrait durer plusieurs mois. Depuis son arrivée à l’OL en août 2023, le numéro 37 lyonnais n’avait jamais été autant en forme que ces derniers temps. Auteur d’un but sublime à Nice (2-0) puis d’un doublé face à Bucarest (4-0), il semblait avoir enfin trouvé un semblant de régularité et d’efficacité dans cette belle dynamique lyonnaise.

Cette blessure intervient également quelques jours après celle de Malick Fofana, touché au genou et encore indisponible une dizaine de jours. Deux mauvaises nouvelles consécutives pour Paulo Fonseca. Le technicien portugais devra composer sans ses deux ailiers ce jeudi, face à Manchester United, et vraisemblablement dimanche à Auxerre. Le retour de Fofana est en effet espéré pour le match retour face aux Red Devils jeudi 17 avril.

"Reviens nous vite"

Un coup dur pour le coach mais aussi pour le vestiaire lyonnais. Clinton Mata, Malick Fofana, Georges Mikautadze, Enzo Molebe ou encore Rayan Cherki ont été touchés par cette mauvaise nouvelle. Un grand nombre d'entre eux ont manifesté publiquement leur soutien à l’ancien joueur de Nordsjaelland. Fofana et Molebe ont demandé à Nuamah de "rester fort". Clinton Mata lui a assuré qu’il reviendrait "plus fort que jamais". De son côté, Rayan Cherki a réitéré son soutien envers le Ghanéen, après l’avoir déjà formulé après la rencontre face au LOSC samedi soir. Le meneur de jeu lyonnais avait annoncé : "Avant de commencer, je voudrais faire passer un message pour Ernest. Toute l'équipe pense à toi, reviens nous vite".

Un soutien qui ne sera donc pas de trop pour affronter une longue période d’indisponibilité. L’été devrait également être plus calme que prévu pour Nuamah. En effet, un transfert semble moins réalisable pour un joueur longuement blessé. Un effet domino qui risque de ne pas faire plaisir à un homme qui aura besoin de renflouer ses caisses : John Textor.