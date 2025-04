L'OL a confirmé la mauvaise nouvelle. Ernest Nuamah est victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il sera sur le flanc durant plusieurs mois.

Pour terminer la saison, Paulo Fonseca n'a donc plus qu'un seul ailier de métier dans son effectif. Il a bien sûr des joueurs pour évoluer à ce poste, mais il ne pourra plus compter sur Ernest Nuamah. Pour le Ghanéen, le plus dur commence. Ce lundi, et comme redouté, l'OL a officialisé sa grave blessure.

Le verdict est sans appel, une rupture des ligaments croisés antérieur du genou gauche, comme le souligne le communiqué du club. Une longue, très longue indisponibilité attend le footballeur de 21 ans désormais, que l'on ne reverra pas avant plusieurs mois.

Apportant "tout son soutien à Ernest", l'Olympique lyonnais affirme qu'il "mettra tout en œuvre pour lui permettre de revenir dans les meilleures conditions." Bien sûr, sa saison est d'ores et déjà terminée, mais on peut aussi prévoir une absence s'étirant au début de l'exercice 2025-2026.

Qui pour le suppléer ?

Au vu de la forme affichée par Nuamah ces dernières semaines, avec notamment son doublé contre le FCSB en Ligue Europa (4-0) ou son joli but contre Nice (0-2), il va manquer aux Rhodaniens. Surtout, l'effectif est dorénavant dépourvu d'élément de son profil. Malick Fofana vient seulement de reprendre la course, et ne sera a priori pas opérationnel avant une dizaine de jours.

Contre Manchester United jeudi, et Auxerre dimanche, la question de l'animation et des hommes composant la ligne offensive va se poser. On peut s'attendre à quelques apparitions de jeunes éléments (Molebe, Gomes Rodriguez, Perret...) dans le groupe.

Quant à Nuamah, il va désormais entamer un long processus avant de retrouver les terrains.