Les deux Manchester, United et City, n'ont pas marqué lors du derby de dimanche. L'OL n'a pas franchement à être impressionné par les Red Devils, qu'il retrouvera jeudi.

Ce n'était pas le meilleur match de l'OL cette saison, mais le succès à Lille samedi (2-1) aura certainement davantage plu aux observateurs que le derby de Manchester de dimanche. C'est peut-être un poil exagéré, car cela reste la Premier League et tout ce qui l'entoure, mais c'est dire si la confrontation entre les deux mastodontes anglais ne restera pas dans les annales.

Manchester United a fait meilleure impression sur la fin

Les deux clubs, malades par ailleurs, se sont quittés sur un triste 0-0 bien terne. Peu d'occasions franches, même si les Red Devils ont sans doute mieux terminé que leur adversaire cette rencontre. Mais cela n'a pas suffi à Rúben Amorim et à ses hommes pour l'emporter. Résultat, ils restent englués à la 13e place, tandis que leurs rivaux coincent au 5e rang.

Pour les coéquipiers de Bruno Fernandes, la participation à une coupe d'Europe en 2025-2026 passera donc définitivement par une victoire en Ligue Europa. Cela tombe bien, la C3 arrive dès jeudi. "Man U" ira à Décines retrouver l'Olympique lyonnais pour le quart de finale aller.

Deux matchs, aucune victoire la semaine dernière

Bien sûr, c'est un grand nom du football qui viendra défier l'OL, mais il n'a plus le lustre d'antan. Il a aussi perdu la semaine passée face à Nottingham Forest (1-0), certes 3e du championnat, mais il est globalement très à la peine cette saison. Reste que la compétition européenne lui réussit assez bien, puisqu'il vient d'éliminer la Real Sociedad (5-2 en cumulé) et est toujours invaincu dans ce tournoi.

La partie sera donc sans doute difficile pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers, mais la tâche n'est pas non plus insurmontable. Il faudra toutefois composer sans les deux ailiers dynamiteurs Malick Fofana et Ernest Nuamah. Cela promet en tout cas un beau duel dans un stade décinois chauffé à blanc.