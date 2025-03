Le guichets fermés en bonne voie pour OL - Manchester United

Le Parc OL à l’occasion du derby contre l’ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À quinze jours de la manche aller des quarts de finale de Ligue Europa, le Parc OL continue de se remplir. En attendant de savoir si la venue de Manchester United signera le record d’affluence de la saison, l’enceinte décinoise a franchi la barre des 45 000 places.

Le match n’est que dans deux semaines, mais l’engouement est bien là. En écartant le FCSB de sa route, l’OL a vu Manchester United éliminer la Real Sociedad dans le même temps. L’affiche des quarts de finale de cette Ligue Europa est forcément rêvée et le club ne pouvait que se frotter les mains de voir les Red Devils débarquer dans la capitale des Gaules, le jeudi 10 avril. Quand les cinq premiers matchs de la compétition européenne sont loin d’avoir fait le plein à Décines, si ce n’est contre Francfort, le prestige du quart laisse supposer que le Parc OL affichera complet dans quinze jours.

Un record d'affluence cette saison ?

Pour le moment, la vente ouverte il y a quelques jours ne concerne que les plus fidèles avec les abonnés, les membres du programme sympathisants et désormais les détenteurs de la carte MyOL. Pas de vente au grand public pour le moment afin de limiter notamment une présence plus importante de supporters anglais que les quelque trois mille places réservées dans le parcage. Le Grand Stade va-t-il battre son record d’affluence de la saison avec Manchester United ? Il faudra attendre le jour J, mais la barre des 45 000 places vendues a déjà été franchie.