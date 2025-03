Avant le choc entre Strasbourg et l'OL en Ligue 1, Liam Rosenior, coach de Strasbourg, a tenté de minimiser l'impact de la rencontre de vendredi à la Meinau.

Un match qui sent bon l'Europe. Liam Rosenior a livré ses ambitions pour sa fin de saison avec le Racing Club de Strasbourg. Avec une impressionnante série de cinq victoires sur les six derniers matchs, le coach anglais rêve d'Europe avec son équipe. Ce vendredi 28 mars, l'OL se déplacera à la Meinau pour affronter le RCSA à 20h45 en ouverture de la 27ᵉ journée de Ligue 1.

"Tout ne se jouera pas sur ce match"

À la septième place du championnat, le club alsacien n'est qu'à un point de Lille et d'une qualification pour les barrages de Conférence Ligue. En cas de succès face à l'OL, Strasbourg intégrerait à coup sûr le top 6 de la Ligue 1. Cependant, Liam Rosenior reste lucide sur les enjeux de ce match : "Tout ne se jouera pas sur ce match. Chaque match est important. Tout peut évoluer très rapidement, a lâché le coach de 40 ans. C’est un match important, mais pas déterminant, et quoi qu’il se passe, on sera ensuite focus sur le match qui suit".

"Le match aller était complètement fou"

Lors de la 3e journée de Ligue 1 de cette saison 2024-2025, l'OL avait renversé Strasbourg dans un match à rebondissements (4-3). Menés 3-1 à la 58ᵉ minute de jeu, des buts de Maitland-Niles (61ᵉ) et d'Orban (63ᵉ,72ᵉ) avaient permis aux Gones d'enregistrer leur premier succès de la saison. Malgré la défaite, Liam Rosenior retient le positif de ce match : "Le match aller était complètement fou. C’était comme une sorte de baptême dans le championnat pour moi, a expliqué l'ancien joueur de Fulham (2003-2007). On a montré qu’on était capable de marquer trois buts à l’extérieur très tôt dans la saison, contre un bon adversaire, mais aussi plusieurs lacunes défensives".

L'OL : une équipe "avec des menaces à plusieurs postes"

Des choses ont changé depuis, avec notamment la présence de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais. Sur cinq victoires de suite toutes compétitions confondues, l'OL impressionne en France comme en Europe. Puissants offensivement avec Cherki et Mikautadze, solides au milieu de terrain avec Tolisso et rassurants défensivement avec Niakhaté et Perri, les Lyonnais font forte impression auprès de Liam Rosenior : "Lyon est une belle équipe qui est très en forme. Ils ont des menaces à plusieurs postes. Ça va être un bon match et j’espère qu’on va répondre présent".

Strasbourg plutôt épargné durant la trêve

Lors de cette semaine de trêve internationale, Liam Rosenior et Paulo Fonseca ont appris des mauvaises nouvelles. Du côté lyonnais, Malick Fofana s'est blessé durant son rassemblement avec les Diables Rouges, il est indisponible pour trois semaines. Rayan Cherki a également quitté prématurément son rassemblement avec les Espoirs en raison d'une contusion au pied gauche. Pour les Alsaciens, la gêne d'Ismaël Doukouré n'est qu'un lointain souvenir désormais, mais la préparation a logiquement été chamboulée. Les trêves restent source de grandes préoccupations pour Rosenior : "On regarde les matchs des joueurs appelés avec le staff, et on prie pour qu’il n’y ait pas de pépins physiques. Il y a un suivi des joueurs. On a plutôt de la chance cette fois-ci, car il y a eu moins de départs en sélection".