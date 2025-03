Rayan Cherki lors de l’Euro Espoirs avec l’équipe de France (Photo by MIHAI BARBU / AFP)

Auteur d’une très grosse performance contre l’Angleterre, Rayan Cherki ne pourra pas enchaîner avec les Espoirs. Souffrant d’une contusion au pied gauche, le joueur offensif est forfait pour le deuxième amical contre la Slovaquie et rentre déjà à Lyon.

Il n’y a pas eu que du bon vendredi soir pour Rayan Cherki à Lorient. Face à l’Angleterre (victoire 5-3), le maitre à jouer français a été étincelant avec les Espoirs. Passeur décisif pour Quentin Merlin puis Hugo Ekitiké, le numéro 18 de l’OL a ajouté un but à sa prestation remarquée. De l’autre côté de la Manche, ce numéro individuel n’est pas passé inaperçu même si cela ne reste qu’un match amical. Seulement, cette soirée ne fut pas parfaite de A à Z. Remplacé à quelques minutes de la fin, Rayan Cherki est sorti blessé de ce rendez-vous à Lorient.

Une précaution en vue de Strasbourg avec l'OL ?

Dans un communiqué publié ce samedi, la Fédération Française de football a en effet confirmé que le Lyonnais souffre d’une contusion au pied gauche après cet amical contre l’Angleterre. Résultat des courses ? Un forfait pour le deuxième match de préparation des Bleuets lundi à Trnava contre la Slovaquie. Ayant quitté le rassemblement français, Rayan Cherki n'aura pas de remplaçant et va retrouver Lyon et son club avec quelques jours d’avance. En espérant surtout que cela ne remette pas en cause sa participation pour le déplacement à Strasbourg, vendredi prochain.