Bourgoin-Jallieu - OL : un match clé pour le podium de National 3

Décevante ces derniers temps en championnat, la réserve de l'OL a perdu des points et se retrouve distancée du podium de National 3. Les hommes de Gueïda Fofana devront se reprendre ce samedi à Bourgoin-Jallieu.

Romain Perret et ses coéquipiers n'ont pas gagné en championnat depuis le 8 février (4-0 face à Chassieu-Décines). Cette situation a fait chuter l'OL à la cinquième place du championnat. Ce samedi 22 mars, ils seront opposés au FC Bourgoin-Jallieu, dauphin de Limonest. La victoire ce week-end est obligatoire pour revenir dans la course pour le podium de National 3. Un autre choc aura également lieu entre Limonest et Mâcon (4ᵉ). Les Lyonnais ont donc une occasion unique de faire un gros coup lors de cette 20e journée.

Une défaite 3-1 à l'aller à Décines

Buteur lors de la victoire face à Thonon Évian (1-3) et du nul à Chamalières (1-1), Yanis Mecheri est en pleine forme en ce moment. Le milieu de terrain de 32 ans devra être surveillé de près par les Rouge et Bleu. En effet, il avait déjà inscrit un but face à l'OL lors de la phase aller du championnat.

Défaits 3-1 à domicile face à Bourgoin en novembre dernier, les hommes de Gueïda Fofana avaient vécu un véritable cauchemar à Décines. Malgré l'ouverture du score signée Sekou Lega (24ᵉ), joueur d'Al-Riyadh SC aujourd'hui, les Berjalliens avaient fait preuve de caractère en inscrivant trois buts en fin de rencontre (70ᵉ, 75ᵉ,90+3). Les joueurs rhodaniens auront l'occasion de prendre leur revanche ce samedi 22 mars à 18 heures au Stade Pierre-Rajon.