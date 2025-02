OL - Mercato : Sekou Lega est un joueur d'Al Riyadh

Le club saoudien d'Al Riyadh a officialisé tard vendredi soir la venue de Sekou Lega. La réserve de l'OL perd son meilleur buteur.

Avec 16 matchs disputés toutes compétitions confondus, il était l'un des éléments les plus utilisés par Gueïda Fofana. Comme nous l'avions annoncé jeudi 30 janvier, Sekou Lega a rejoint l'Arabie saoudite lors de ce mercato d'hiver. Comme Saïd Benrahma quelques heures avant lui, le jeune attaquant a quitté l'Europe, direction le Moyen-Orient. Et plus précisément Al Riyadh FC, son nouveau club.

La formation saoudienne a officialisé ce transfert tard vendredi soir en France. Si les conditions de la transaction n'ont pas été révélées, il devrait s'agir d'un départ gratuit, avec un pourcentage lors d'une éventuelle revente. Un montage que l'OL a l'habitude d'utiliser pour ce type de mouvement. Il arrivait en fin de contrat à l'issue de l'exercice 2024-2025.

Meilleur buteur et passeur de la réserve

Après un court passage à Bastia, en prêt, de juillet 2023 à janvier 2024, Lega prend son envole. Arrivé à l'Olympique lyonnais en 2016, à 13 ans, il aura tout connu ici, sauf l'équipe première, dans laquelle il n'aura jamais évolué en compétition officielle. A 22 ans, il aura seulement touché du doigt ce Graal lors de quelques entraînements, stages et rencontres amicales. Il a intégré parfois le groupe en 2021 et 2022, sans jamais entrer en jeu en Ligue 1 ou en Coupe de France.

Pour la réserve rhodanienne, ce sera une lourde perte. Actuellement cinquième de N3, avec la perceptive de terminer sur le podium, ou mieux, elle va devoir composer sans son meilleur réalisateur. Avec douze buts et quatre passes décisives, l'avant-centre/ailier était indispensable. Il était d'ailleurs le passeur le plus prolifique de la saison. Charge à Romain Perret, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodríguez de le remplacer désormais. Et ce, dès ce samedi lors du derby contre Lyon-La Duchère, bien que Molebe soit davantage concerné par l'équipe de Paulo Fonseca dorénavant, avec tous les départs dans le secteur offensif.