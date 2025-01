Comme attendu depuis quelques jours, Saïd Benrahma quitte l'OL. L’Algérien s’engage en prêt avec option d’achat avec le club de Neom évoluant en D2 d’Arabie Saoudite.

Après de nombreux départs tels que Maxence Caqueret ou encore Gift Orban, c’est au tour de Saïd Benrahma de faire ses bagages. En effet, l’Algérien quitte l’OL et s’engage avec Neom. Un mouvement qui était attendu depuis quelques jours maintenant. Les Lyonnais n’empocheront pas de l’argent tout de suite puisque Benrahma est prêté avec option d’achat. Cette dernière de 12 millions d’euros s’activera automatiquement en cas de montée en D1 saoudienne. Un possible bonus de 3 millions d'euros s’ajoutera également.

Un départ un an seulement après son arrivée à l’OL

Un an seulement après son arrivée, l’attaquant algérien quitte déjà le club rhodanien. En effet, Saïd Benrahma a signé à l’OL en février 2024 sous la forme d’un prêt en provenance de West Ham. Une arrivée spectaculaire entre Rhône et Saône qui n’avait pas été sans rebondissements. Par la suite, le club lyonnais avait décidé de lever l’option d’achat de ce prêt qui s’élevait à 14 millions d’euros pour s’offrir les services de l’attaquant. Toutefois, seulement un an après, l’histoire entre l’OL et Saïd Benrahma s’achève. À présent, il évoluera en deuxième division d’Arabie Saoudite.