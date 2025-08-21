d'heure en heure
- OL-91 OL Lyonnes - London City Lionesses en directSes centres, oui.
- OL-91 OL Lyonnes - London City Lionesses en directGoodwin ou Badwin ?
- JUNi DU 36 OL Lyonnes - London City Lionesses en directBecho fait un train bon match, Ada est complètement à la rue pour l'instant. Ol91, c'est surtout les autres attaquantes qui sont incapable de reprendre ses passes
- OL-91 OL Lyonnes - London City Lionesses en directVicki prendrait-elle l'horrible habitude "lyonnaise" de faire devant les buts la dernière passe inutile ?
- Shakur Tudroa Mercato : l'accord OL - Manchester City toujours d'actualité ?Je ne comprends pas pourquoi insister à vouloir remettre Mata en latéral. Il s’agit du meilleur central de l’effectif, et le poste de latéral droit est amplement couvert entre AMN…
- brad OL Lyonnes - London City Lionesses en directPour l'instant je n'ai vu que Svava à l'origine de toutes les offensives lyonnaises côté gauche et il y en a eu avec Becho en appui , Dumornay par sa…
- Poupette38 OL Lyonnes - London City Lionesses en directBonsoir DP69 , merci Pour le commentaire sur le public du GOLTC, je suis arrivée à 5mn du match, mais ils devaient repasser l'hommage à Amel, d'où le public restreint,…
- seb.66 OL Lyonnes - London City Lionesses en directC'est un match plaisant : on sent que toutes les nouvelles ne sont pas encore synchronisées, mais ça joue, ça se bat. Et oui, le confort des titulaires doit laisser…
- OLVictory OL Lyonnes - London City Lionesses en directC'est un beau match pour une moitié de préparation. Reste à jouer un peu plus collectivement dans la surface adverse
- koficarloo OL Lyonnes - London City Lionesses en directMaïssa Fathallah joue très bien, et elle joue même mieux que Tarciane
- Dede ex-Passion 69 OL Lyonnes - London City Lionesses en directFait plaisir de revoir Saki, VDD, et Parris . Nos fenottes sont pas mal ce soir. A suivre ...
- JUNi DU 36 OL Lyonnes - London City Lionesses en directEt un joli tir sur la transversale, dommage la gardienne anglaise était battu
- Dede ex-Passion 69 OL Lyonnes - London City Lionesses en directBelle frappe de Joseph du gauche sur la barre.
Salut les loulous,
Je regarde, mais je ne commenterais pas, car dur de passer du live aux coms sur une tablette .
Bon match à tous, et Allez les Lyonnes, euh , LES FENOTTES ! 😜
Becho la plus entreprenante pour l'instant
Mais les filets anglais lui disent merci. 😜
Le tir croisé de Joseph ! Une spécialité ?
Joseph elle va faire du bien physiquement
Joseph est vraiment une buteuse. Elle ose moins qu'en U19 mais démontre ses qualités.
Je ne voudrais pas être à la place de Giraldez, car les choix vont être difficiles...!
Ils ont une grande anglaise pas maladroite du tout.
