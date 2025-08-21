19 commentaires
  1. JUNi DU 36
    JUNi DU 36 - jeu 21 Août 25 à 19 h 03

    Merci O&l pour cette diffusion 👍

  2. Dede ex-Passion 69
    Dede ex-Passion 69 - jeu 21 Août 25 à 19 h 15

    Merci également à David et à O&L !
    Salut les loulous,
    Je regarde, mais je ne commenterais pas, car dur de passer du live aux coms sur une tablette .
    Bon match à tous, et Allez les Lyonnes, euh , LES FENOTTES ! 😜

  3. JUNi DU 36
    JUNi DU 36 - jeu 21 Août 25 à 19 h 27

    Becho la plus entreprenante pour l'instant

    1. OL-91
      OL-91 - jeu 21 Août 25 à 19 h 29

      Mais les filets anglais lui disent merci. 😜

  4. OL-91
    OL-91 - jeu 21 Août 25 à 19 h 37

    Le tir croisé de Joseph ! Une spécialité ?

  5. JUNi DU 36
    JUNi DU 36 - jeu 21 Août 25 à 19 h 37

    Joseph elle va faire du bien physiquement

  6. Dede ex-Passion 69
    Dede ex-Passion 69 - jeu 21 Août 25 à 19 h 38

    Joli but de Liana Joseph !
    Tir croisé ras de terre, et petit filet ! 👍

    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 21 Août 25 à 19 h 52

      Et un joli tir sur la transversale, dommage la gardienne anglaise était battu

  7. Dede ex-Passion 69
    Dede ex-Passion 69 - jeu 21 Août 25 à 19 h 45

    Belle frappe de Joseph du gauche sur la barre.

  8. Dede ex-Passion 69
    Dede ex-Passion 69 - jeu 21 Août 25 à 19 h 53

    Fait plaisir de revoir Saki, VDD, et Parris .
    Nos fenottes sont pas mal ce soir.
    A suivre ...

  9. Avatar
    koficarloo - jeu 21 Août 25 à 19 h 53

    Maïssa Fathallah joue très bien, et elle joue même mieux que Tarciane

  10. OLVictory
    OLVictory - jeu 21 Août 25 à 19 h 55

    C'est un beau match pour une moitié de préparation.
    Reste à jouer un peu plus collectivement dans la surface adverse

  11. seb.66
    seb.66 - jeu 21 Août 25 à 19 h 56

    C'est un match plaisant : on sent que toutes les nouvelles ne sont pas encore synchronisées, mais ça joue, ça se bat.
    Et oui, le confort des titulaires doit laisser la place à la concurrence.
    Joseph est vraiment une buteuse. Elle ose moins qu'en U19 mais démontre ses qualités.
    Je ne voudrais pas être à la place de Giraldez, car les choix vont être difficiles...!

  12. Avatar
    Poupette38 - jeu 21 Août 25 à 19 h 57

    Bonsoir DP69 , merci
    Pour le commentaire sur le public du GOLTC, je suis arrivée à 5mn du match, mais ils devaient repasser l'hommage à Amel, d'où le public restreint, finalement la tribune est bien remplie .

    Vous connaissez en défense centrale Fathallah, formée au club ou recrue, son nom ne me dit rien ? je la trouve pas mal , assez sereine .
    Liana fidèle à elle même .
    ça va vite, je n'ai pas vu passer cette mi-temps

  13. Avatar
    brad - jeu 21 Août 25 à 19 h 58

    Pour l'instant je n'ai vu que Svava à l'origine de toutes les offensives lyonnaises côté gauche et il y en a eu avec Becho en appui , Dumornay par sa grosse activité et Lauwrence solide en latérale droite , pas du Carpenter mais difficile à passer .
    Joseph malgré son but est trop perso , dans le dernier geste elle doit voir si une coéquipière est mieux placée .
    Ils ont une grande anglaise pas maladroite du tout.

  14. OL-91
    OL-91 - jeu 21 Août 25 à 20 h 17

    Vicki prendrait-elle l'horrible habitude "lyonnaise" de faire devant les buts la dernière passe inutile ?

  15. JUNi DU 36
    JUNi DU 36 - jeu 21 Août 25 à 20 h 18

    Becho fait un train bon match, Ada est complètement à la rue pour l'instant.
    Ol91, c'est surtout les autres attaquantes qui sont incapable de reprendre ses passes

    1. OL-91
      OL-91 - jeu 21 Août 25 à 20 h 20

      Ses centres, oui.

  16. OL-91
    OL-91 - jeu 21 Août 25 à 20 h 20

    Goodwin ou Badwin ?

