C'est officiel, Maxence Caqueret quitte l'OL pour Côme

Maxence Caqueret célébrant son but avec l’OL contre Bergerac (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Comme attendu, Maxence Caqueret s'est engagé à Côme (Serie A) jusqu'en 2029. Le milieu de terrain quitte l'OL contre 18 millions d'euros, bonus compris.

Après Anthony Lopes (à Nantes), c'est un autre Gone qui quitte l'Olympique lyonnais cet hiver. Ce dimanche soir, l'équipe rhodanienne a officialisé le départ de Maxence Caqueret à Côme. Sur ce transfert, l'OL touchera 16,5 millions d'euros, assortis d'un possible bonus de 1,5 million d'euros facilement atteignable. On ajoutera à la transaction un pourcentage de 7,5% sur une éventuelle revente.

Ce mouvement était attendu depuis quelques jours maintenant, le joueur de 24 ans ayant été convaincu par le discours de l'entraîneur de la formation italienne, Cesc Fàbregas. Une nouvelle vie pour le milieu de terrain, qui a tout connu avec son club formateur. Des très hauts, avec son superbe "Final 8" en 2020 lors duquel il aidera les septuples champions de France à se hisser en demi-finales face au Bayern Munich.

Cette saison, il a reculé dans la hiérarchie

Puis, petit à petit, la situation s'est enlisée pour lui. Au sortir de six derniers mois convaincants aux côtés de Nemanja Matić, il était le départ l'été passé. Mais il était finalement resté, faute d'offres satisfaisantes. Depuis, il a progressivement reculé dans la hiérarchie. Il a disputé 14 rencontres cette saison. Au total, Caqueret, qui a débuté en Coupe de France en janvier 2019, a passé 14 ans à l'OL entre l'académie et les professionnels. L'ancien international Espoirs français a porté à 184 reprises le maillot lyonnais. Pour lui et pour son club, une page se tourne.