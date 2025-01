Lopes a fait ses débuts à Nantes et aidé à sa manière l’OL

Samedi, Anthony Lopes a fait ses débuts avec le FC Nantes. Titulaire, le portier a permis aux Canaris de repartir avec un point de Lille (1-1) et ainsi permettre à l’OL de recoller aux Dogues.

L’image est toujours aussi bizarre et il lui a certainement fallu quelques secondes pour se rendre compte de ce qui était en train de se tramer. Samedi, à 19h, Anthony Lopes a disputé son premier match de Ligue 1, avec un autre maillot que celui de l’OL. Libéré par son club formateur, le gardien a rejoint le FC Nantes durant la semaine et a déjà pris place dans le but des Canaris. Pour la 16e journée du championnat de France, Lopes était titulaire contre le Lille de Bruno Genesio.

Pour cette première, le Portugais a été servi et a plutôt rassuré les supporters nantais sur sa capacité à être compétitif malgré un dernier match disputé il y a sept mois. "Personnellement, j’attendais ça depuis le 19 mai. Il y a une explosion de joie, parce que je suis très entier, très humain. J’étais content pour le groupe et aussi pour moi, de pouvoir retrouver les terrains et de prendre un point ici. Je me suis bien senti. Il y a encore quelques automatismes à reprendre. Cela va s’estomper au fil des matches."

Un nul qui a arrangé l'OL

Derrière son nouveau gardien, Nantes a ramené un point bien senti (1-1) de son déplacement dans le nord. Sans le vouloir, Anthony Lopes a aussi fait les affaires de son ancien club. En mettant en échec les attaquants lillois, le portier a poussé les Dogues à concéder le nul et à être sous la menace de l’OL. Même si elle a eu toutes les difficultés du monde contre Montpellier, la formation lyonnaise a sauté sur l’occasion, le court succès (1-0) permettant de revenir à égalité avec le LOSC à la 4e place.