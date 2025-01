OL : "Il a beaucoup souffert", Genesio évoque le départ de Lopes

(Photo by FRANCK FIFE / various sources / AFP)

Prochain adversaire de Nantes avec Lille, Bruno Genesio est revenu sur le départ d'Anthony Lopes chez les Canaris. Le coach du LOSC est surtout heureux que le gardien puisse bientôt rejouer.

Un avant-goût de ses futures retrouvailles avec l'OL le 26 janvier prochain ? Samedi à 19 heures, Anthony Lopes devrait lancer sa carrière avec le FC Nantes face à Lille. Une affiche loin d'être anodine, puisqu'il sera opposé à l'équipe d'un certain Bruno Genesio. Les deux hommes se connaissent très bien depuis leurs années communes à l'Olympique lyonnais, notamment entre 2015 et 2019. Il sera aussi opposé à Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca, d'autres ex-Rhodaniens membres du staff lillois.

"La situation était très difficile pour lui"

Avant cette confrontation, l'ancien entraîneur rhodanien a livré son regard sur cette fin de cycle pour le gardien dans son club de toujours. "Je suis surpris, oui. J'ai un lien particulier avec Anthony, que j'ai eu à la formation et chez les professionnels. C'est un clin d'œil, un signe du destin, peut-être que sa première rencontre soit face au LOSC que je dirige. C'est un plaisir de le revoir, car je sais qu'il a beaucoup souffert, a-t-il déclaré. La situation était très difficile pour lui."

Il est vrai que la fin aurait mérité un scénario différent, plutôt que celui des six derniers mois. Écarté les jours de match, le footballeur de 34 ans devait se contenter des entraînements. Cet hiver, il a donc sauté le pas et rejoint les Canaris. "On n'efface pas 24 ans dans un club sans un petit pincement au cœur quand ça se termine mal, a insisté Genesio. Je suis heureux qu'il ait retrouvé une formation en Ligue 1 pour jouer. Il a des fourmis dans les jambes, j'en ai souvent parlé avec lui durant cette période. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais je suis content qu'il puisse remettre les gants et rejouer."