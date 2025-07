L’OL a terminé son audition, place à l’attente désormais

Après plusieurs heures d’audition, la délégation de l’OL a quitté le siège de la FFF en début d’après-midi. Place désormais à l’attente de la décision.

Le monde s’est arrêté entre Rhône et Saône depuis les douze coups de minuit. Cela peut sembler exagérer, mais ce mercredi, l’OL joue bien plus que son avenir en Ligue 1. Ce sont des salariés qui peuvent être touchés par la relégation et même le maintien, des supporters pour qui le club lyonnais est tout. La pression était donc grande sur Michele Kang et Michael Gerlinger ce mercredi matin au moment de se présenter devant les locaux de la FFF à Paris. Ils récupèrent certes les pots cassés de John Textor, mais la mission qui leur incombe est de garder l’OL dans l’élite du football français.

Pas de déclarations avant la décision finale

Si le club avait clairement mis en avant un "silence radio" jusqu’à la décision finale de la commission d’appel de la DNCG, c’est un jeu du chat et de la souris qui s’est tenu ce mercredi matin entre journalistes et la délégation lyonnaise. Arrivée dans la plus grande discrétion, elle a passé plusieurs heures d’audition avant de quitter le siège de la Fédération en début d’après-midi, comme rapporté par les médias présents sur place. Là encore en catimini et sans le moindre commentaire. Néanmoins, cette sortie d’audition lance désormais le compte à rebours pour tous les amoureux de l’OL. L’attente de voir la DNCG communiquer sur le sort du club.