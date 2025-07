Après leur première victoire dans la compétition, les Bleues pourraient d'ores et déjà se qualifier en quarts de finale ce mercredi.

L'OL Lyonnes est fièrement représentée à l'Euro 2025 qui se déroule du 2 au 27 juillet. Dix joueuses de l'équipe de Jonatan Giraldez sont présentes en Suisse pour prendre part au championnat d'Europe. Au milieu d'elles, on retrouve notamment cinq Françaises : Katoto, Diani, Majri, Bacha et Sombath. La France se retrouve dans le groupe D avec les Pays-Bas, l'Angleterre et le Pays de Galles.

Lors du premier match, les Bleues se sont imposées 2-1 face à l'Angleterre, championne d'Europe en titre (2022). La Lyonnaise Marie-Antoinette Katoto a fait trembler les filets. Dans l'autre rencontre de la poule, les Pays-Bas de Damaris Egurrola l'ont emporté facilement 3-0 contre le Pays de Galles. Les joueuses de l'OL Lyonnes ont donc fait le plein. Elles s'affronteront d'ailleurs lors de la dernière journée, on l'espère, pour la première place.

Quatre Lyonnaises titulaires ?

Opposée à l'équipe la plus faible du groupe sur le papier, la France a une occasion en or de faire le plein de points avec un "6/6". Si les Bleues remportent leur match face au Pays de Galles et que, dans le même temps, l'Angleterre ne bat pas les Pays-Bas, alors elles seront qualifiées pour les quarts de finale. Les joueuses de Laurent Bonadei affrontent les Galloises ce mercredi à 21 heures. Une rencontre pour laquelle la motivation est toute trouvée.

La composition probable des Bleues : Peyraud-Magnin - N'Dongala, Samoura, Sombath, Bacha - Geyoro (cap.), Toletti, Majri - Diani, Mateo, Malard.

Le programme complet de la France à l'Euro 2025

France 2 - 1 Angleterre, samedi 5 juillet, 21 h 00

France - Pays de Galles, mercredi 9 juillet, 21 h 00

Pays-Bas - France, dimanche 13 juillet, 21 h 00