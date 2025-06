Jonatan Giraldez ancien coach du Washington Spirit aujourd’hui à l’OL Lyonnes (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nouveau coach de l'OL Lyonnes, Jonatan Giraldez ne va pas tout chambouler en arrivant. L'entraîneur espagnol débarquera de Washington avec un analyste, Toni Gordo, et un préparateur, Andrés Gonzalez.

Depuis un mois, c'est une nouvelle ère qui s'est ouverte chez les féminines. Michele Kang a fait le choix d'un nouveau nom pour l'OL Lyonnes et d'un nouveau logo. Une façon de "s'émanciper des garçons" même si les Fenottes joueront tous les matchs du côté du Parc OL la saison prochaine. Néanmoins, c'est un vrai virage pris et cela passe également par des changements dans l'effectif. Sept joueuses ont mis les voiles, tandis que trois recrues (Brand, Katoto, Engen) ont déjà été officialisées. Ce total devrait grimper dans les semaines à venir et c'est donc avec un effectif remodelé que le coach lyonnais va devoir œuvrer. Ce ne sera pas Joe Montemurro, qui a laissé sa place d'un commun accord avec la direction, mais bien Jonatan Giraldez, débarqué directement du Washington Spirit.

Deux renforts qui viennent de Washington

S'il a déjà laissé les clés du camion américain à son adjoint Adrian Gonzalez, l'Espagnol va devoir patienter jusqu'au 21 juillet pour faire connaissance avec ses nouvelles joueuses. Et encore, certaines seront encore en vacances ou à l'Euro. Néanmoins, la reprise de l'entraînement va permettre à Giraldez de se familiariser avec son nouvel environnement et aux Fenottes déjà présentes de faire connaissance avec le nouveau staff. L'ancien coach du FC Barcelone ne viendra pas avec une armée. Il débarquera simplement avec Toni Gordo et Andrés Gonzalez. L'analyste et le préparateur physique étaient déjà avec Giraldez du côté des États-Unis.