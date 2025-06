Mercato : l’OL ne lâche pas Mata pour une prolongation

En fin de contrat en juin 2026, Clinton Mata a donné satisfaction depuis son arrivée à l’OL. Les discussions perdurent entre les deux parties, alors que le club lyonnais veut prolonger l’Angolais.

Dans quelques heures, l’OL saura s’il peut recruter ou non. Est-ce que cela changera dans les grandes largeurs le plan prévu par la direction lyonnaise ? Avec les dossiers Danilo, Matt Turner et Afonso Moreira qui semblaient bien avancés, cela aura forcément une incidence. En bien comme en mal. On se dirigerait avant tout vers un encadrement de la masse salariale et des indemnités, laissant ainsi l’OL un peu libre de ses mouvements. Suffisant pour convaincre Juma Bah de rejoindre pour un an Décines plutôt que la French Riviera et Nice ? Ce ne serait pas l’issue que prendrait le dossier du défenseur de Manchester City et c’est forcément un coup dur. Le secteur défensif a clairement eu du mal la saison passée, malgré le dépannage plutôt réussi de Clinton Mata.

Une revalorisation minime pour le moment

Avant tout latéral droit, l’Angolais a rendu de fiers services dans l’axe aux côtés de Moussa Niakhaté. Au club depuis deux saisons, Mata a séduit tout son monde par ses performances sur le terrain mais aussi en dehors avec une personnalité saluée. Bonne pioche comme l’OL en fait de moins en moins, l’ancien du Bruges est en fin de contrat en juin 2026. Comme annoncé par Olympique-et-Lyonnais il y a quelques mois, la prolongation de Clinton Mata fait partie des priorités estivales du club. Seulement, rien n’a vraiment avancé dans le dossier pour un joueur qui reste courtisé. Cela a forcément une incidences sur les demandes salariales et pour le moment, difficile de trouver un accord. Le passage de la DNCG pourrait bien débloquer tout ça.