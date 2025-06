OL - Mercato : pas d'avancée pour la prolongation de Mata

Clinton Mata (OL) et Saïd (Lens) (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Il est sans aucun doute l'un des meilleurs recrutements de l'OL ces dernières années. Clinton Mata a encore un an de contrat avec le club, qui aimerait le prolonger. Mais pour l'instant, c'est le statu quo.

Au-delà de la DNCG, l'OL a bien d'autres dossiers à gérer pour cet été. Comment bâtir une formation suffisamment compétitive pour la Ligue Europa et la Ligue 1, tout en évitant de se faire taper sur les doigts par le gendarme financier ? Et si la meilleure réponse à cette interrogation s'appelait Clinton Mata. Le polyvalent défenseur est pratiquement impeccable depuis sa signature dans le Rhône en 2023, moyennant cinq millions d'euros.

Aujourd'hui, il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec l'Olympique lyonnais, et forcément, la question de son avenir va se poser. En réalité, elle se pose déjà depuis un moment. En février, nous vous révélions que le club voulait le garder, et la donne n'a pas franchement changé. Il sera courtisé cet été, comme il l'a été l'hiver dernier, mais il faudra a priori arriver avec de solides arguments pour faire flancher les dirigeants rhodaniens.

Pour l'instant, l'OL ne peut pas proposer plus qu'une petite augmentation

Ceux-ci ont au contraire soumis une proposition de prolongation à l'international angolais, selon nos informations. Cependant, en raison des contraintes budgétaires, la revalorisation apportée à son salaire est assez faible. Le dossier n'a pas évolué sur ce point. Les prochaines semaines, notamment avec les départs d'Alexandre Lacazette (libre) et de Rayan Cherki (Manchester City), voire d'autres, pourraient permettre à l'OL de disposer d'un peu plus de latitude.

En attendant, Mata profite de ses vacances, avant de revenir entamer la préparation dans un petit mois désormais. D'ici là, le rendez-vous avec la DNCG sera passé, et l'on devrait y voir plus clair dans l'été lyonnais.

Avec Razik Brikh.