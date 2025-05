OL : l'Angola laisse Mata au repos pour la Coupe COSAFA

Clinton Mata lors d’OL – Toulouse (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Blessé pour le dernier match de la saison, Clinton Mata disposera d'une longue plage de repos pour se remettre. Il n'est pas retenu avec l'Angola en juin.

On avait quitté Clinton Mata grimaçant, cédant sa place avant la mi-temps à Monaco (2-0). Très utilisé, et élément fiable du groupe lyonnais, le défenseur a regardé des tribunes le match entre l'OL et Angers le samedi 17 mai, en clôture de la saison (2-0). Après 40 rencontres disputées, l'exercice 2024-2025 a donc pris fin un peu prématurément pour le footballeur de 32 ans.

Pour lui, place aux vacances désormais, qu'il passe actuellement en Indonésie en compagnie de ses proches. Un bon moyen de se remettre de cette petite blessure, d'autant plus qu'il profitera d'un assez long congé. Car contrairement à certains de ses partenaires, l'ancien joueur du FC Bruges ne partira pas en sélection avec l'Angola en juin.

Gaspar, ancien Lyonnais, y sera

Il aurait pu prendre part à la Coupe COSAFA, qui regroupe les équipes nationales d'Afrique australe. Ce que fera par exemple Jordy Gaspar, passé par le club rhodanien. Mais son aîné n'a pas été appelé par le sélectionneur, Pedro Gonçalves. Ce dernier a d'ailleurs convié une grande majorité de garçons évoluant dans le championnat local. Un moyen de préparer le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en août.

Avant cela, les Angolais défieront la Namibie, le Lesotho et le Malawi dans la phase de poules de la COSAFA. Les Palancas Negras espèrent franchir ce premier obstacle, sans Mata donc. Ils pourraient le retrouver en septembre, à l'occasion des qualifications à la Coupe du monde.