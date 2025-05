L’OL avec Tolisso mais sans Mata contre Angers

Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ce samedi, l'OL dispute son dernier match de la saison face à Angers. Cet ultime rendez-vous à Décines se fera avec Corentin Tolisso mais sans Clinton Mata, pas assez remis de sa blessure contractée à Monaco.

C'est une page qui va se tourner samedi soir sous les coups de 23h. Qu'importe le résultat et l'issue de la rencontre contre Angers, cette rencontre de la 34e et dernière journée de Ligue 1 version 2024-2025 sera la dernière d'Alexandre Lacazette sous le maillot lyonnais. Le capitaine lyonnais va quitter son club formateur pour la deuxième fois et cette fois, il n'y aura pas de potentiel retour possible. Seulement, la dernière danse de Lacazette devrait également s'accompagner d'une fin de cycle à l'OL avec plusieurs départs durant l'été comme celui de Rayan Cherki. Le club lyonnais a besoin d'argent et personne ne sera retenu à partir de début juin. Les supporters lyonnais pourraient donc voir une dernière fois certains joueurs sous le maillot lyonnais. Est-ce que ce sera le cas de Corentin Tolisso ?

Barisic remplace Mata

Auteur d'une grosse saison, le milieu pourrait mettre les voiles. Si le match contre Lens aurait pu être son dernier match de l'exercice, le natif de Tarare est finalement bien présent dans le groupe retenu par Paulo Fonseca pour affronter le SCO. L'entraîneur portugais a malgré tout assuré que Tolisso débuterait sur le banc, après avoir repris l'entraînement collectif en fin de semaine. Il sera cependant bien là pour fêter la dernière de son ami Lacazette. Ce ne sera pas le cas pour Clinton Mata. Sorti sur blessure à Monaco, l'Angolais était plus qu'incertain jeudi et n'a finalement pas passé la dernière étape. Il regardera le match des tribunes, remplacé par Téo Barisic dans le groupe. L’ancien de Bruges sera en compagnie d'Ernest Nuamah, blessé de longue date, et de Warmed Omari, non retenu.

Le groupe de l'OL contre Angers : Descamps, Diarra, Perri - Abner, Barisic, Caleta-Car, Kumbedi, Maitland-Niles, Niakhaté, Tagliafico - Akouokou, Almada, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Cherki, Fofana, Mikautadze, Lacazette