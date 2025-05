Face à l’OL, Alexandre Dujeux devra une nouvelle fois faire sans une flopée de joueurs. En plus des nombreuses absences déjà actées, Yassine Belkhdim, suspendu, s’ajoute à la liste. Jim Allevinah est lui incertain.

Si le SCO d’Angers a obtenu son maintien en Ligue 1 la semaine dernière face à Strasbourg, il le doit en partie à Alexandre Dujeux. Privé de la plupart de ses cadres depuis plusieurs semaines, le coach angevin a fait les frais de la cadence actuelle et des difficultés physiques de ses joueurs. Il a dû trouver la formule magique pour sauver son club. Une formule payante qui a permis aux "Scoistes" de remporter leurs deux derniers matchs, face à Nantes et lors de la réception des Alsaciens le week-end dernier.

Et pour son dernier match sans enjeu comptable, face à l’OL ce samedi (17/05, 21 heures), l’entraîneur français devra une nouvelle fois composer sans ces mêmes joueurs absents. Une infirmerie pleine dans le Maine-et-Loire où se trouve encore le milieu de terrain Jean-Eudes Ahoulou (genou) et le défenseur central Abdoulaye Bamba (mollet). Ils seront donc tous les deux absents face à l’OL, à en croire les propos de leur technicien en conférence de presse. Lequel a annoncé qu’il n’y avait pas eu de retour à l’entraînement cette semaine.

Bamba Dieng a rechuté

À ces forfaits, viennent donc s’ajouter ceux de Zinedine Ferhat, Sidiki Cherif, Pierrick Capelle, Haris Belkebla et Ibrahima Niane, tous également out le week-end dernier pour la réception de la formation de Liam Rosenior. Mais l’hécatombe s’est poursuivie cette semaine pour les blancs et noirs. Bamba Dieng, qui avait fait son retour sur le banc face à Strasbourg, ne sera pas du déplacement. "Non, il s’est fait mal au pied", a soufflé Alexandre Dujeux en conférence de presse. Avant d’ajouter : "Jim (Allevinah) a un problème aussi, donc ça fera un de plus".

Le Gabonnais ne s’est en effet pas entraîné de la semaine. Il est donc incertain pour le déplacement à Décines. Autre absence notable. Celle du milieu de terrain marocain habituellement titulaire Yassine Belkhdim, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.