Ce samedi, l’OL de Paulo Fonseca accueille Angers pour la dernière journée de Ligue 1. Une formation angevine qui n’a jamais gagné à Décines.

Habitué à se battre pour remonter en Ligue 1 ou se maintenir dans l’élite, Angers n’a pas dérogé à la règle cette saison. La formation d'Alexandre Dujeux a arraché son maintien sur le fil, lors de l’avant-dernière journée de championnat. De quoi lui permettre d’arriver sans grand complexe à Décines ce samedi (17/05, 21 heures) pour y affronter l’OL de Paulo Fonseca à l'occasion de la 34e et ultime journée de Ligue 1.

Restant sur deux succès consécutifs (Nantes et Strasbourg), les coéquipiers d’Estéban Lepaul pourraient bien jouer un mauvais tour aux Rhodaniens. Malgré tout, le Parc OL n’est pas vraiment une pelouse qui leur réussit. Sur les sept matchs disputés, les Angevins en ont perdu six et n’ont pris qu’un point en janvier 2018 (1-1). De quoi rassurer leurs adversaires qui joueront leur dernière carte pour l’Europe.

4 buts marqués, 22 buts encaissés par le SCO

Mais l’Olympique lyonnais sait qu’il est devenu friable depuis plusieurs semaines. Quatre défaites sur ses cinq dernières rencontres qui rendent la ligne défensive rhodanienne moins imperméable. Muets la semaine passée à Monaco (2-0), les partenaires d’Alexandre Lacazette devront surtout retrouver leur allant offensif. Eux qui avaient toujours réussi à inscrire au moins un but depuis le 23 janvier face à Fenerbahce (0-0). Soit une série de 19 confrontations.

En face, c’est une défense du SCO habituellement fébrile à Décines qui se présentera. En effet, sur les sept confrontations entre les deux équipes dans l'enceinte décinoise, Angers a encaissé 22 buts, soit une moyenne de 3,1 par affiches. Son bilan offensif n’est pas non plus très séduisant avec quatre petites réalisations inscrites. Des chiffres à l’avantage du club de John Textor. Et pourtant, la dynamique actuelle est bien plus propice à un exploit angevin. Méfiance donc…